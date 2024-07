Nach Festnahme: Mugshot von Justin Timberlake wird zum Kunstwerk

Nach seiner Festnahme im Juni wird Justin Timberlakes (43) Polizeifoto jetzt als Kunstwerk in einer Galerie ausgestellt. © HANDOUT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Künstler Godfrey Lohman verwandelte den Mugshot des Sängers in eine Reihe an Werken, die an den Stil von Andy Warhol angelehnt sind. Den limitierten Stücken gab er den Namen "Tuesday Night Out featuring Justin Timberlake".

Laut "Page Six" werden die Werke in der Romany Kramoris Gallery in Sag Harbor ausgestellt, der Ort, in dem der 43-Jährige zuletzt festgenommen wurde.

Galeriebetreiberin Romany Kramoris ist von den Kunststücken selbst begeistert: "Meine Reaktion war: 'Oh mein Gott! Das ist großartig! Einfach großartig!"

Und auch die Passanten sollen sich in einer schier endlosen Schlange vor der Galerie versammeln, um die Werke sehen zu können.

Bereits "zwei oder drei" der Kunstwerke sollen für je 520 Dollar (rund 481 Euro) verkauft worden sein, verrät Kramoris gegenüber "Page Six". Bis Ende des Sommers sind die individuellen Mugshots noch in der Galerie ausgestellt.