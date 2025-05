Nach Freispruch für ihren Ex Marc Terenzi: Jetzt spricht Verena Kerth

Hamburg - Es war eine emotionale Achterbahnfahrt! Moderatorin und Reality-TV-Sternchen Verena Kerth (43) musste am Freitag vor dem Hamburger Amtsgericht St. Georg als Zeugin aussagen. Dabei traf sie ihren Ex-Verlobten Marc Terenzi (46) wieder, der sie nach einer angeblichen Suffnacht im August 2023 verprügelt haben soll.

Alles in Kürze

Kerth meldete sich nach dem Prozess mit einem Statement auf Instagram zu Wort. © Screenshot/Instagram/verenakerth

Stunden nach dem Urteil meldete sich Kerth auf ihrem Instagram-Kanal zu Wort und wandte sich zumindest schriftlich an ihre Follower.

"Wahrscheinlich habt Ihr mitbekommen, dass ich heute Morgen als Zeugin vor Gericht aussagen musste", hatte sie in einer Story geschrieben. "Jeder, der schonmal in einer Beziehung mit jemandem mit Alkoholproblemen festgesteckt hat, weiß, was das für eine emotionale Achterbahnfahrt ist. Ich bin echt durch die Hölle gegangen."

Die Aussagen im Zeugenstand seien für sie sehr schmerzhaft gewesen, weil das Erlebte noch einmal hervorgerufen worden war. Doch nun sei alles endgültig vorbei. Kerth sei einfach nur dankbar, dass das Kapital nun endgültig abgeschlossen ist. Mehr wolle sie dazu gar nicht sagen.

"Für mich beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt", blickte sie voraus. Und der findet ohne ihren Ex statt.

Der widerum zeigte sich zufrieden mit dem Urteil und gab gegenüber TAG24 an: "Ich bin superfroh, ich kann wieder atmen." Nach dem Prozess ging es für Terenzi direkt wieder zurück nach Mallorca, wo er mittlerweile lebt.