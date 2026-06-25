Nach Funkstille: Überraschende Wiedervereinigung im Wollny-Clan

Hückelhoven - Nachdem es zuletzt etwas ruhiger im Familienzwist der Wollnys geworden ist, sorgt Skandal-Tochter Calantha jetzt für Aufsehen. Denn die 25-Jährige spricht über eine überraschende Wiedervereinigung in der TV-Familie.

Calantha Wollny (25) hat wieder Kontakt zu einer ihrer Schwestern. © Instagram/randalecaly (Screenshot)

In einer Instagram-Fragerunde will ein Anhänger des Wollny-Sprösslings nämlich wissen, ob Calantha froh sei, dass sie sich wieder mit Nesthäkchen Loredana (22) verstehe.

Und die Antwort fällt sehr deutlich aus: "Ja", lässt sie wissen und fügt außerdem noch ein Herzchen-Emoji hinzu.

Allerdings, das macht die 25-Jährige ebenfalls klar, habe sie zu ihren anderen Geschwistern weiterhin kein Verhältnis. "Ich habe nur zu Loredana und Servet Kontakt", stellt sie klar.

Die überraschende Wiedervereinigung nach der jahrelangen Funkstille ist aber nicht die einzige Neuigkeit in Calanthas Leben.

Denn in der Profilbeschreibung ihres neuen Instagram-Accounts steht ganz deutlich die Information, dass sie "Vergeben" sei.

Mit wem die 25-Jährige mittlerweile zusammen ist, möchte sie aber für sich behalten. Das könnte auch mit den Gründen für das Liebes-Aus mit ihrem langjährigen Freund Mason zusammenhängen. Denn das Paar habe sich damals getrennt, "weil er so in die Öffentlichkeit gezerrt" worden sei.