Nach Geburt seines Sohnes: Neu-Papa Maurice Dziwak meldet sich zu Wort!

Oberhausen/Köln - Kaum war die Neuigkeit rund um die Geburt seines Sohnes in der Welt, hat sich Realitystar Maurice Dziwak (26) prompt bei seinen Fans gemeldet. So geht es seiner kleinen Familie nach etwas Eingewöhnungszeit!

Die frischgebackenen Eltern Maurice Dziwak und Leandra halten endlich ihren Sohn in den Armen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Maurice Dziwak, Screenshot/Instagram/Leandra

Das Timing seines Nachwuchses hätte nicht besser sein können: Nur zwei Wochen vor dem Einzug ins Dschungelcamp darf der 26-Jährige das größte Glück auf Erden in den eigenen Händen halten.

Nur wenige Stunden nach der Meldung, dass der Ex-"Sommerhaus der Stars"-Bewohner Papa geworden sei, tauchte Maurice urplötzlich im Netz auf. "Es ist wirklich unbeschreiblich. (...) Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Ich habe mir diesen Moment immer gewünscht aber diese Welle an Gefühlen kann man nicht in Worte fassen."

Mit diesen emotionalen Worten hatte der Neu-Papa auf eine Fan-Frage reagiert, dabei wohl kaum ein Auge trocken gelassen.

Trotz großer Spekulationen um den exakten Geburtstermin seines "Löwenkindes" hüllt Maurice sich und seine Familie in Schweigen, will die Privatsphäre seines Kindes so lange wie möglich schützen.