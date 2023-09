Nach heftigem Gefängnisurteil: Frau von Danny Masterson zieht drastische Konsequenzen

"Frau Phillips hat sich entschieden, die Scheidung von ihrem Mann in dieser unglücklichen Zeit einzureichen. Ihre Priorität bleibt ihre Tochter. Diese Zeit war unvorstellbar hart für die Ehe und die Familie", sagte Anwalt Peter Lauzon am Dienstag in einer Erklärung gegenüber CNN .

Bijou Phillips (43), mit der Masterson seit 2011 verheiratet ist und mit der er eine Tochter hat, hat am Montag in Santa Barbara (Kalifornien) knapp zwei Wochen nach der Urteilsverkündung die Scheidung eingereicht.

Masterson soll 30 Jahre in den Knast. © Wade Payne/Invision/AP/dpa

Nachdem der 47-Jährige 2020 erstmals verhaftet worden war, plädierte er auf nicht schuldig. Auch seine Frau habe ihn die gesamte Zeit des Prozesses unterstützt, berichtet das US-Promiportal TMZ.

Zuletzt soll Phillips sogar einen Brief an die Richterin geschrieben haben, in dem sie ihren Mann verteidigte und seine "guten" Seiten hervorhob.

Nach dem Urteil des Gerichts am 7. September warf Masterson seiner weinenden Frau sogar noch einen Kuss zu. Nun hat die 43-Jährige offenbar genug vom Verhalten ihres Noch-Mannes.

Ob der Schauspieler tatsächlich 30 Jahre in den Knast muss, bleibt abzuwarten. Sein Anwalt Shawn Holley sagte in einer Erklärung nach der Verurteilung, dass er definitiv in Berufung gehen wolle.