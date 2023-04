Nach Knutscherei mit Shawn Mendes: Camila Cabello bestätigt Liebescomeback!

Von 2019 bis 2021 waren Shawn Mendes (24) und Camila Cabello (26) ein Paar. Gibt es nun ein Comeback? © VALERIE MACON / AFP

Zwei Jahre lang waren Camila Cabello (26) und Shawn Mendes (24) ein Paar - und schienen wirklich glücklich miteinander zu sein.

In Interviews schwärmten die beiden voneinander, auf Instagram turtelten sie was das Zeug hielt. Im November 2021 dann der Schock: Die Sänger bestätigten das Liebes-Aus in einem gemeinsamen emotionalen Beitrag auf Instagram.

"Hey Leute, wir haben beschlossen, unsere romantische Beziehung zu beenden, aber unsere Liebe füreinander als Menschen ist stärker denn je", hieß es darin. "Wir haben unsere Beziehung als beste Freunde begonnen und wir werden auch beste Freunde bleiben."

Anschließend wurde es ruhig um die beiden - bis jetzt!

Vergangene Woche waren die beiden auf dem weltbekannten Musikfestival "Coachella" im US-Bundesstaat Kalifornien unterwegs und ließen dort nicht nur die Hüften schwingen - auch der ein oder andere Kuss wurde zwischen den beiden ausgetauscht!

Viele Fans freuten sich riesig, einige begannen jedoch auch daran zu zweifeln, dass die beiden es ernst miteinander meinen könnten. War es nur eine wilde Knutscherei mit dem Ex ohne Bedeutung?

Ein TikTok-Video (siehe unten), welches derzeit viral geht, scheint nun Klarheit zu schaffen.