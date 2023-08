Nach Kollaps: So geht es mit den Madonna-Konzerten in Deutschland weiter

Und es gibt gute Nachrichten für alle Madonna-Fans: Die Sängerin, die heute ihren 65. Geburtstag feiert, wolle, wie vorgesehen, am 15. und 16. November in Köln auftreten, teilte der Veranstalter Live Nation am Mittwoch mit.

Doch bevor es so weit ist, wird die "Like a Virgin"-Interpretin erstmal in Europa auftreten. Denn nun ist auch bekannt, wie es mit den Auftritten in Deutschland weitergeht.

Eigentlich sollte der Startschuss für ihre "The Celebration Tour" am 15. Juli im kanadischen Vancouver fallen. Bei der Tournee will die Grammy-Preisträgerin ihre größten Hits der vergangenen 40 Jahre präsentieren.

Die Sängerin (l.) trat bereits 2012, im Zuge ihrer MDNA-Welttournee, in Köln auf. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Auch an den beiden Konzert-Terminen in Berlin ändere sich nichts. Beide Auftritte finden wie geplant am 28. und 29. November statt. Der Start der Tour in Europa ist für Oktober geplant. Los geht es in der "O2-Arena" in London am 14. Oktober.

Die Shows in der Kölner "Lanxess Arena" am 15. November und in der "Mercedes Benz Arena" in Berlin am 28. November waren sofort ausverkauft.

Inzwischen sind dafür zwar wieder "VIP Packages" verfügbar, allerdings muss man dafür tief in die Tasche greifen: Die Preise liegen bei 295 Euro (Berlin) beziehungsweise 538 Euro (Köln) pro Ticket.

Mittlerweile sind auch die jeweils zweiten Aufritte in den beiden deutschen Städten ausverkauft. Auch dort sind nur noch "VIP Packages" verfügbar.