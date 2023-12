Nach krankheitsbedingter Tour-Verschiebung: Sänger Sasha meldet sich bei seinen Fans

Hamburg - Sasha (51) musste seine geplante Tour " This Is My Time - Die Show" krankheitsbedingt verschieben. Jetzt meldete er sich wieder bei seinen Fans und nahm ihnen damit sogleich vielleicht ein bisschen die Sorgen.

Immerhin: Kurz nach der Schreckensnachricht konnte Sasha seinen Fans schon die neuen Termine für 2024 präsentieren. Am 14. Mai startet er, hoffentlich wieder komplett genesen, in Lingen in der Emsland Arena.

Sasha mit Infusion im Arm. © Screenshot/Instagram/sasha.music

Immerhin: Seinen Humor scheint der Wahl-Hamburger während seiner dringend benötigten Ruhezeit nicht verloren zu haben.

Am Freitag postete er ein Bild von sich an einer Infusion angeschlossen in seiner Instagram-Story. Im Hintergrund spielt der "The Disco Kings"-Hit "Just an Illusion". Sashas Kommentar dazu: "It's just an infusion" (Es ist nur eine Infusion).

Schon vor wenigen Tagen meldete sich der 51-Jährige von Sylt aus bei seinen besorgten Fans: "Die Seeluft tut richtig gut und hilft! Ich bin auf einem guten, behutsamen Weg zur Besserung und wollte mich nochmal für die vielen Genesungswünsche bedanken - das hat wirklich sehr geholfen!"

Da bleibt nur zu hoffen, dass Sasha schnell wieder fit wird ...