Sasha ist schwer krank und muss Tour absagen: "Mich hat es böse erwischt"

Sänger Sasha (51) meldete sich am Dienstag mit bitteren Nachrichten bei seinen Fans: Er muss seine für Dezember geplante Deutschland-Tour absagen.

Eigentlich sollte "This Is My Time - Die Show" zwischen dem 1. und 17. Dezember in 13 Städten auf die Bühne gebracht werden, darunter unter anderem Düsseldorf, Stuttgart, Erfurt, Frankfurt, Berlin und Hamburg.

Am heutigen Dienstagmittag jedoch der Schock - auf Instagram teilte der Popstar mit: "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber mich hat es leider böse erwischt. Ich bin krank geworden, und zwar so, dass es mir unmöglich sein wird, die Tour zu spielen."

Bereits seit ein paar Wochen habe er mit kleinen Anflügen von Erkältungen zu kämpfen gehabt. "Aber jetzt bin ich kurz vor einer Lungenentzündung und mein Arzt hat die Reißleine gezogen", verdeutlichte Sasha.

Er habe zwar in den vergangenen Tagen noch einmal "alles für getan", um noch fit genug zu werden, sein Zustand sei aber "sogar noch etwas schlechter geworden", unterstrich der Wahl-Hamburger.

"Ich bekomme jetzt eine etwas intensivere Art der Therapie und brauche gleichzeitig und danach viel Ruhe und Erholung. Wie lange das dauert, kann keiner genau sagen", erklärte er. Deshalb sei die Entscheidung gefallen, nicht nur einzelne Termine, sondern die gesamte Tour zu verschieben.