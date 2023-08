Nach Krebs-Drama stärker denn je: Nicole will ihre Fans wieder verzaubern

Seit mehr als 40 Jahren steht die Sängerin auf der Bühne. Ihr großer Durchbruch war der Eurovision Song Contest 1982. © Imago/United Archives

Nach ihrem gewonnenen Kampf gegen den Brustkrebs hat sich in ihrem Leben vieles geändert.

"Ich lebe viel intensiver und viel bewusster", erzählte sie nun vor dem Start ihrer Tour heute Abend im hessischen Bad Orb.

"Man spürt, was wichtig und nichtig ist." Und sie fühle sich stark.

"Ich bin aus dieser Krankheit gestärkt hervorgegangen, stärker denn je. Vom Willen her, vom Kopf her, von der Seele", so die Siegerin des Eurovision Song Contests von 1982.

Sie freue sich vor allem auf ihre Fans. Es sei ein tolles Gefühl, "wieder zurück zu sein und wieder die vielen Gesichter zu sehen, die man ja schon stellenweise kennt". Es werde sicherlich auch "sehr emotional".

Bis Mitte Dezember stehen insgesamt 25 Konzerte an, unter anderem in Cottbus, Berlin, Magdeburg und Suhl. Im Sommer 2022 hatte Nicole in Florian Silbereisens (42) Show "Das große Schlagercomeback" öffentlich gemacht, dass sie Ende 2020 die Diagnose Brustkrebs bekam und die Krankheit besiegt hat.