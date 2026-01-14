Nach Krebsdiagnose: Schauspieler Marcus Gilbert ist tot
Surrey (Großbritannien) - Der britische Schauspieler Marcus Gilbert, bekannt aus den Filmen "Rambo III" (1988) und "Riders" (1993), ist im Alter von 67 Jahren gestorben.
Damit verlor er den Kampf gegen den Kehlkopfkrebs drei Jahre nach Diagnose, schreibt The Sun.
Zuerst hatte eine Fanseite seinen Tod auf Facebook publik gemacht.
Demnach ist Marcus Gilbert bereits am Sonntag gestorben.
"Wir werden gemeinsam mit seinen vielen Fans weltweit um ihn trauern und uns an die Freude erinnern, die er uns auf der Leinwand und persönlich bereitet hat. Ruhe in Frieden, Marcus", schreiben die Fans.
Marcus Gilbert, der in den 1980er Jahren auch für die James-Bond-Rolle zur Debatte stand, hinterlässt seine Partnerin Lysette Anthony, einen Sohn und eine Tochter.
Vor fünf Jahren war schon seine Frau Homaa Khan-Gilbert an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben.
