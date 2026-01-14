 3.831

Nach Krebsdiagnose: Schauspieler Marcus Gilbert ist tot

Drei Jahre nach seiner Krebsdiagnose ist der britische Schauspieler Marcus Gilbert, bekannt aus "Rambo III" oder "Riders", gestorben.

Von Miriam Graf

Surrey (Großbritannien) - Der britische Schauspieler Marcus Gilbert, bekannt aus den Filmen "Rambo III" (1988) und "Riders" (1993), ist im Alter von 67 Jahren gestorben.

Marcus Gilbert (1958-2025), hier in seiner Rolle als Springreiter Rupert Campbell-Black im Film "Riders" (1993).
Marcus Gilbert (1958-2025), hier in seiner Rolle als Springreiter Rupert Campbell-Black im Film "Riders" (1993).  © Instagram/theauthenticmarcusgilbert

Damit verlor er den Kampf gegen den Kehlkopfkrebs drei Jahre nach Diagnose, schreibt The Sun.

Zuerst hatte eine Fanseite seinen Tod auf Facebook publik gemacht.

Demnach ist Marcus Gilbert bereits am Sonntag gestorben.

Unfall mitten in der Nacht: Comedian Bastian Bielendorfer verletzt
Promis & Stars Unfall mitten in der Nacht: Comedian Bastian Bielendorfer verletzt

"Wir werden gemeinsam mit seinen vielen Fans weltweit um ihn trauern und uns an die Freude erinnern, die er uns auf der Leinwand und persönlich bereitet hat. Ruhe in Frieden, Marcus", schreiben die Fans.

Marcus Gilbert, der in den 1980er Jahren auch für die James-Bond-Rolle zur Debatte stand, hinterlässt seine Partnerin Lysette Anthony, einen Sohn und eine Tochter.

Vor fünf Jahren war schon seine Frau Homaa Khan-Gilbert an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben.

Titelfoto: Instagram/theauthenticmarcusgilbert

Mehr zum Thema Promis & Stars: