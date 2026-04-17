Nach Leichenfund im Tesla: US-Sänger wegen Mordverdachts festgenommen
Los Angeles (USA) - Rund sieben Monate, nachdem im Auto des US-Sängers d4vd (21) die verweste Leiche der damals 14-jährigen Celeste Rivas Hernandez gefunden wurde, wurde der Musiker festgenommen.
Wie das Los Angeles Police Department mitteilte, klickten bei dem 21-Jährigen am Donnerstag in den Hollywood Hills wegen Mordverdachts die Handschellen.
d4vd, der mit bürgerlichem Namen David Anthony Burke heißt, sei demnach ohne Kaution in Haft. Am Montag würde der Fall vor die Staatsanwaltschaft kommen, hieß es weiter.
Der Sänger werde verdächtigt, Celeste Rivas Hernandez getötet zu haben, deren Leiche im September vergangenen Jahres auf einem Schrottplatz im Kofferraum eines Tesla gefunden wurde. Das Auto war auf den 21-Jährigen zugelassen.
"Wir haben unser Bestes getan, ihn im Auge zu behalten, aber sobald wir einen dringenden Tatverdacht wegen Mordes hatten, haben wir ihn mit Hochdruck verfolgt", erklärt Captain Scot Williams, Leiter der Raub- und Mordabteilung des LAPD.
Bereits im Februar drang an die Öffentlichkeit, dass d4vd Ziel der Untersuchung im Fall der getöteten Jugendlichen ist und als Verdächtiger gilt.
TMZ-Video zeigt Festnahme von Sänger d4vd
Anwälte bekräftigen Unschuld des US-Musikers
Laut Williams sei der Druck von außen auf die Ermittler enorm gewesen. "Sie konnten diesen Druck jedoch ausblenden und die mühsame, akribische Arbeit leisten, die nötig war, um sicherzustellen, dass wir zum Zeitpunkt der Verhaftung einen wasserdichten Fall hatten."
Wie New York Post weiter berichtet, haben sich inzwischen auch die Anwälte des US-Sängers zu Wort gemeldet, bekräftigen dabei vehement seine Unschuld: "Um es ganz klar zu sagen: Die Beweislage in diesem Fall wird zeigen, dass David Burke Celeste Rivas Hernandez nicht ermordet hat und auch nicht für ihren Tod verantwortlich ist. Bislang wurde in diesem Fall keine Anklage von einer Grand Jury erhoben und keine Strafanzeige eingereicht. David befindet sich lediglich in Untersuchungshaft. Wir werden Davids Unschuld mit aller Kraft verteidigen."
Titelfoto: Arturo Holmes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP