Nach Leichenfund im Tesla: US-Sänger wegen Mordverdachts festgenommen

Los Angeles (USA) - Rund sieben Monate, nachdem im Auto des US-Sängers d4vd (21) die verweste Leiche der damals 14-jährigen Celeste Rivas Hernandez gefunden wurde, wurde der Musiker festgenommen.

US-Sänger d4vd (21) wurde wegen Mordverdachts an einer Jugendlichen festgenommen. © Arturo Holmes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Wie das Los Angeles Police Department mitteilte, klickten bei dem 21-Jährigen am Donnerstag in den Hollywood Hills wegen Mordverdachts die Handschellen.

d4vd, der mit bürgerlichem Namen David Anthony Burke heißt, sei demnach ohne Kaution in Haft. Am Montag würde der Fall vor die Staatsanwaltschaft kommen, hieß es weiter.

Der Sänger werde verdächtigt, Celeste Rivas Hernandez getötet zu haben, deren Leiche im September vergangenen Jahres auf einem Schrottplatz im Kofferraum eines Tesla gefunden wurde. Das Auto war auf den 21-Jährigen zugelassen.

"Wir haben unser Bestes getan, ihn im Auge zu behalten, aber sobald wir einen dringenden Tatverdacht wegen Mordes hatten, haben wir ihn mit Hochdruck verfolgt", erklärt Captain Scot Williams, Leiter der Raub- und Mordabteilung des LAPD.

Bereits im Februar drang an die Öffentlichkeit, dass d4vd Ziel der Untersuchung im Fall der getöteten Jugendlichen ist und als Verdächtiger gilt.