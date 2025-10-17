Nach Liebes-Aus: "Dschungelcamp"-Star trifft drastische Entscheidung

Köln - Nach wochenlangen Spekulationen hat Vicky Nägel mit Köpfen gemacht und das Liebes-Aus mit Gigi Birofio (26) bestätigt. Dieser hat nach dem Beziehungs-Drama eine drastische Maßnahme getroffen .

Nach dem Beziehungs-Aus mit Ex-Freundin Vicky hat Gigi Birofio (26) eine drastische Entscheidung getroffen. © Bildmontage: Instagram/vycz_ (Screenshot), Instagram/gigibirofio (Screenshot)

"Das Thema Liebe ist für mich beendet. Ich brauche keine Beziehung mehr", stellt der "Dschungelcamp"-Star gegenüber "BILD" klar.

Stattdessen wolle er in der Zukunft auf lockere Bekanntschaften setzen, denn dort könne man nicht so verletzt werden. "Weil beide von Anfang an wissen, worauf sie sich einlassen", macht der 26-Jährige deutlich.

Seine Ex-Freundin verkündete Anfang Oktober das Ende der Beziehung. Gigi habe ihr nichts Schlechtes angetan und er sei wirklich gut zu ihr gewesen und habe sich Mühe gegeben.

Vicky sei ihm auch immer dankbar, da er sie aus "der schwersten Zeit meines Lebens herausgeholt hat", weshalb sie hoffe, dass sie irgendwann mal Freunde werden.

"Wir sind gut miteinander, aber ich brauche keine Beziehung mehr", bestätigt der 26-jährige Reality-TV-Darsteller.