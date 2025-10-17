Nach Liebes-Aus: "Dschungelcamp"-Star trifft drastische Entscheidung
Köln - Nach wochenlangen Spekulationen hat Vicky Nägel mit Köpfen gemacht und das Liebes-Aus mit Gigi Birofio (26) bestätigt. Dieser hat nach dem Beziehungs-Drama eine drastische Maßnahme getroffen.
"Das Thema Liebe ist für mich beendet. Ich brauche keine Beziehung mehr", stellt der "Dschungelcamp"-Star gegenüber "BILD" klar.
Stattdessen wolle er in der Zukunft auf lockere Bekanntschaften setzen, denn dort könne man nicht so verletzt werden. "Weil beide von Anfang an wissen, worauf sie sich einlassen", macht der 26-Jährige deutlich.
Seine Ex-Freundin verkündete Anfang Oktober das Ende der Beziehung. Gigi habe ihr nichts Schlechtes angetan und er sei wirklich gut zu ihr gewesen und habe sich Mühe gegeben.
Vicky sei ihm auch immer dankbar, da er sie aus "der schwersten Zeit meines Lebens herausgeholt hat", weshalb sie hoffe, dass sie irgendwann mal Freunde werden.
"Wir sind gut miteinander, aber ich brauche keine Beziehung mehr", bestätigt der 26-jährige Reality-TV-Darsteller.
Gigi Birofio spielt sich in RTL+Serie selber
Für viele Beobachter kam das abrupte Beziehungs-Aus ziemlich überraschend. Erst im März hatten sie ihre Liebe öffentlich gemacht - mit gestochenen Partner-Tattoos.
Auf der Traumhochzeit von Mike (33) und Leyla Heiter (29) sprach das Ex-Paar sogar von einer eigenen Vermählung. Nur wenige Wochen später ist allerdings alles aus und von einer gemeinsamen Zukunft nichts mehr übrig.
Nichtsdestotrotz verstehen sich Gigi und Vicky blendend. "Wir sind nicht im Hass auseinandergegangen und haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander", verrät der Deutsch-Italiener.
Während es in der Liebe nicht läuft, scheint es beruflich für Gigi prächtig zu laufen. Denn aktuell ist er in der RTL+-Serie "Euphorie" zu sehen, in der er sich selber spielt.
"Die haben mir ein paar Texte gegeben, aber dann meinte ich, dass ich so nie reden würde", erklärt Gigi. Daher habe er ihnen gesagt, dass wenn er sich selber spielen solle, man dort nicht so "krasse deutsche Wörter" verwenden könne. "Deshalb habe ich die Texte ein bisschen abgeändert", macht er abschließend klar.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/vycz_ (Screenshot), Instagram/gigibirofio (Screenshot)