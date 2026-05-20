Nach mehreren Hirnaneurysmen: "Game of Thrones"-Star ließ Eizellen einfrieren

Islington (Großbritannien) - In einem aktuellen Interview mit " The Times " sprach die berühmte Drachenzähmerin und Schauspielerin Emilia Clarke (39) ganz offen darüber, dass sie ihre Eizellen eingefroren hat - ein Schritt, den sie aus der Not heraus treffen musste.

Mit ihrer Rolle als Daenerys Targaryen in "Game of Thrones" wurde Emilia Clarke (39) 2011 zu einer der bekanntesten Serien-Schauspielerinnen überhaupt. © Fotomontage/Instagram/Screenshot/emilia_clarke

Nach dem Höhenflug folgte der tiefe Fall: Mit Mitte 20 war die Britin in der Blüte ihres Lebens und sorgte mit ihrer einprägsamen Serienrolle als Daenerys Targaryen in "Game of Thrones" für einen absoluten Karriere-Schub. Über acht Jahre zog sie die Fantasy-Fans als "Sturmtochter" in ihren Bann - bis die Schlachten in Westeros schließlich endeten.

Während ihrer Zeit am Set hatte die Schauspielerin "mit vielen Schmerzen zu kämpfen". So kam es, dass sie tagein, tagaus unter ständigen Beschwerden litt. Die Folge: zwei Hirnaneurysmen binnen weniger Jahre.

Trotz gesundheitlicher Probleme und zwei Gehirnoperationen kämpfte sich die Britin zurück ins Leben. Doch bereits während ihres Heilungsprozesses, musste sie einen weiteren tragischen Schicksalsschlag verkraften - ihr Vater Peter starb an den Folgen seiner Krebserkrankung.

Im Gespräch mit "The Times" gab Clarke offen zu, im Laufe ihrer schweren Krankheit Pläne für die Zukunft gemacht zu haben. Um später einmal Mutter werden zu können, entschied sich die Britin für einen ganz emotionalen Schritt: "Man durchlebt bestimmte universelle Momente, so, wie ich mit 35 meine Eizellen einfrieren ließ."

Nach den tief sitzenden Ereignissen habe sich die Schauspielerin einfach nur noch zurückziehen wollen. "Es gab eine Zeit, in der ich die Tür zu meinem Zuhause schließen und mich in mein Nest verkriechen wollte", betonte der Star.

Doch für die "Game of Thrones"-Darstellerin blieb eine weitere beängstigende Frage offen: Werden ihre zukünftigen Kinder die Krankheit erben? In dem Podcast "Dear Chelsea" erklärte sie deutlich, dass es keine wirkliche Prävention gegen "erbliche Arterien-Schwäche" gebe.

Dennoch wäre ihr erster Schritt klar: "Wenn ich ein Baby bekäme, würde ich sagen: Bringt das Baby sofort in ein MRT-Gerät, damit ich sehen kann, ob … es das hat."