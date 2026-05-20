Tarzan-Musical: Alexander Klaws schwingt mit seinem Sohn ein letztes Mal durch den Dschungel

Hamburg - Noch ein allerletztes Mal durch den Dschungel schwingen: Gemeinsam mit seinem Sohn schlüpft Alexander Klaws (42) nun doch erneut in die Rolle des Tarzan.

Im Herbst wird Alexander Klaws für vier weitere Termine gemeinsam mit seinem Sohn Lenny auf der Bühne zu sehen sein. © Johan Persson/Stage Entertainment

Ursprünglich standen für den "DSDS"-Star 15 Auftritte im Disney-Musical in der Neuen Flora an. Bei den übrigen Vorstellungen übernahm Musical-Kollege Phillip Büttner (34) die Hauptrolle in dem Stück in Hamburg.

Doch so ganz konnte der 42-Jährige die Liliane wohl noch nicht aus der Hand geben. Auf Instagram kündigte der Sänger "krasse Dschungel-News" an.

Zunächst bedankte er sich für die vergangenen Shows und das unglaubliche Publikum.

"Ich habe da echt noch mal einen draufsetzen können zu all dem, was ich sowieso schon als Tarzan erleben durfte", erklärte Klaws.

Jede Show sei für ihn ein "krasses Highlight" gewesen, gerade mit seinem ältesten Sohn Lenny gemeinsam auf der Bühne zu stehen.

Dann spannte er seine Fans nicht weiter auf die Folter: "Weil es so viel Spaß gemacht hat, gibt es noch mal vier Shows obendrauf", verkündete der 42-Jährige.