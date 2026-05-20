Tarzan-Musical: Alexander Klaws schwingt mit seinem Sohn ein letztes Mal durch den Dschungel
Hamburg - Noch ein allerletztes Mal durch den Dschungel schwingen: Gemeinsam mit seinem Sohn schlüpft Alexander Klaws (42) nun doch erneut in die Rolle des Tarzan.
Ursprünglich standen für den "DSDS"-Star 15 Auftritte im Disney-Musical in der Neuen Flora an. Bei den übrigen Vorstellungen übernahm Musical-Kollege Phillip Büttner (34) die Hauptrolle in dem Stück in Hamburg.
Doch so ganz konnte der 42-Jährige die Liliane wohl noch nicht aus der Hand geben. Auf Instagram kündigte der Sänger "krasse Dschungel-News" an.
Zunächst bedankte er sich für die vergangenen Shows und das unglaubliche Publikum.
"Ich habe da echt noch mal einen draufsetzen können zu all dem, was ich sowieso schon als Tarzan erleben durfte", erklärte Klaws.
Jede Show sei für ihn ein "krasses Highlight" gewesen, gerade mit seinem ältesten Sohn Lenny gemeinsam auf der Bühne zu stehen.
Dann spannte er seine Fans nicht weiter auf die Folter: "Weil es so viel Spaß gemacht hat, gibt es noch mal vier Shows obendrauf", verkündete der 42-Jährige.
In der Neuen Flora: Vater-Sohn-Duo noch viermal als Tarzan zu sehen
Dabei stehe er wieder gemeinsam mit seinem Sohn Lenny auf der Bühne.
Im Herbst 2026 kehrt Klaws für vier Vorstellungen noch einmal als Tarzan zurück, teilte Stage Entertainment mit. "Es wird definitiv das letzte Mal werden, und es wird noch mal ein richtiges Highlight. Das verspreche ich euch."
Warum es dieses Mal definitiv das letzte Mal in der Rolle sein wird, erklärte der Sänger nicht.
Zu sehen sein wird das Vater-Sohn-Duo am 19. und 26. September sowie am 3. und 10. Oktober – jeweils zur 19.30-Uhr-Vorstellung.
Für den "Winnetou"-Darsteller wird es ein emotionaler Abschied von einer Rolle als Tarzan, die ihn jahrelang geprägt und begleitet hat, so Stage Entertainment.
Von 2010 bis 2013 spielte Klaws die Hauptrolle des Musicals in Hamburg. Im Jahr 2025 gab er sein Comeback mit Sohn Lenny.
Titelfoto: Johan Persson/Stage Entertainment