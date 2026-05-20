"Schlimmste Sorte Mensch": Bill Kaulitz spricht über schmerzhaftes Wiedersehen

Los Angeles - Liebes-Drama bei Bill Kaulitz (36)? Bei einer Veranstaltung in Los Angeles steht er plötzlich seiner unschönen Vergangenheit gegenüber.

Nach elf Jahren ist Bill Kaulitz (36) auf seinen Ex-Liebhaber getroffen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/billkaulitz

"Ich habe meinen Ex getroffen", platzt es aus dem 36-Jährigen im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" heraus. Bei ihm handelt es sich um Bills erste große Liebe in Amerika. Das Traurige: Der Sänger war zweieinhalb Jahre mit ihm zusammen und wurde in dieser Zeit mehrfach von ihm betrogen. Dabei machte sein Verflossener auch keinen Halt vor einer Freundin von Bill.

"Damals ging es mir wirklich schlecht", erinnert er sich an die schmerzhafte Zeit zurück.

Mit dieser Freundin ist sein Ex nun verheiratet und hat vier Kinder. Ein heftiger Schlag ins Gesicht für den Tokio-Hotel-Frontmann.

Bei einer Shop-Eröffnung in Los Angeles trafen Bill und sein Ex-Liebhaber nun nach elf Jahren wieder aufeinander. Zunächst habe der Musiker noch versucht, ihn zu ignorieren – dann kam alles ganz anders.

Während einer Raucherpause kamen die beiden wenig später ins Gespräch. Hierbei sei es sogar zu einer Umarmung zwischen dem ehemaligen Paar gekommen. Das passt Tom (36), der Bills Ex-Freund kein Stück leiden kann, so gar nicht. "Was bist du denn für ein Ekel?", meckert er mit seinem Zwilling.

Knapp zwei Stunden sollen sich die beiden ausgetauscht haben. "Ich war eigentlich viel zu nett", ärgert sich Bill im Nachhinein. "Ich habe manchmal das Gefühl, du bist bis heute nicht drüber weg", stichelt Tom.