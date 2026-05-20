"Lass es lieber": "Affe auf Bike" erklärt, warum man darauf nicht hören sollte

Timmersiek - Inspirierende Worte! Reise-Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (26) alias "Affe auf Bike" hat sich mit einem nachdenklichen Instagram-Post bei ihrer Community gemeldet. Ihr Appell: nicht auf andere hören, sondern sich selbst ausprobieren!

Nicht nur auf der "Let's Dance"-Bühne, sondern auch im echten Leben gibt Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (26) alias "Affe auf Bike" Vollgas. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

"Die meisten Kapitel meines Lebens begannen mit: 'Lass es lieber'", schrieb die Weltenbummlerin zu einer Reihe von Schnappschüssen, die sie auf ihrem Kanal veröffentlichte. Immer wieder sei ihr gesagt worden, sie könne dies nicht, sie könne das nicht.

So habe sie, als sie mit ihren Reisen rund um den Globus begonnen habe, immer wieder gehört: "Du kommst nicht weit." Inzwischen sei sie jedoch schon seit Jahren unterwegs und habe viel von der Welt gesehen, konterte die 26-Jährige.

Eng damit verknüpft: Social Media. "Mach lieber etwas Sicheres", sei ihr dazu früher immer wieder gesagt worden. Heute verdiene die gebürtige Schleswig-Holsteinerin als Influencerin ihren Lebensunterhalt, so Ann-Kathrin stolz.

Dass ihre Gesundheit dies zulässt, sei vor Jahren nicht absehbar gewesen. Im Alter von 19 bedrohte eine schwere Entzündung das Augenlicht und sogar das Leben der Norddeutschen. "Das wird dich ein Leben lang begleiten", hätten damals viele zu ihr gesagt. Doch heute sei sie gesund und stärker als je zuvor, unterstrich sie.