"Lass es lieber": "Affe auf Bike" erklärt, warum man darauf nicht hören sollte
Timmersiek - Inspirierende Worte! Reise-Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (26) alias "Affe auf Bike" hat sich mit einem nachdenklichen Instagram-Post bei ihrer Community gemeldet. Ihr Appell: nicht auf andere hören, sondern sich selbst ausprobieren!
"Die meisten Kapitel meines Lebens begannen mit: 'Lass es lieber'", schrieb die Weltenbummlerin zu einer Reihe von Schnappschüssen, die sie auf ihrem Kanal veröffentlichte. Immer wieder sei ihr gesagt worden, sie könne dies nicht, sie könne das nicht.
So habe sie, als sie mit ihren Reisen rund um den Globus begonnen habe, immer wieder gehört: "Du kommst nicht weit." Inzwischen sei sie jedoch schon seit Jahren unterwegs und habe viel von der Welt gesehen, konterte die 26-Jährige.
Eng damit verknüpft: Social Media. "Mach lieber etwas Sicheres", sei ihr dazu früher immer wieder gesagt worden. Heute verdiene die gebürtige Schleswig-Holsteinerin als Influencerin ihren Lebensunterhalt, so Ann-Kathrin stolz.
Dass ihre Gesundheit dies zulässt, sei vor Jahren nicht absehbar gewesen. Im Alter von 19 bedrohte eine schwere Entzündung das Augenlicht und sogar das Leben der Norddeutschen. "Das wird dich ein Leben lang begleiten", hätten damals viele zu ihr gesagt. Doch heute sei sie gesund und stärker als je zuvor, unterstrich sie.
"Affe auf Bike" wendet sich mit inspirierenden Worten an Community
"Affe auf Bike": Ihre größte Angst war es, stehenzubleiben
Sie sei der Überzeugung, dass die meisten Menschen am Ende nicht das bereuen würden, was sie versucht hätten, sondern das, was sie sich aus Angst nicht getraut hätten, verdeutlichte die ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmerin.
"Ich hatte oft Angst. Aber noch mehr Angst davor, stehenzubleiben. Also habe ich aufgehört, auf andere zu hören, und angefangen, mich selbst auszuprobieren", bekräftigte Ann-Kathrin.
Dasselbe wünsche sie sich auch für ihre Fans. "Wenn dich etwas glücklich macht, wenn es dich erfüllt, wenn du nachts daran denkst … Es muss niemand verstehen, aber mach es! Wenn niemand an dich glaubt ... Ich glaube an dich, weil Wachstum mit Risiko beginnt", appellierte die Influencerin abschließend.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa