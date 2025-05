Nach nur fünf Songs ist plötzlich Schluss: Pop-Sänger muss Konzert abbrechen

Glasgow - Musikliebhaber freuten sich am Donnerstag auf einen ausgelassenen Abend voller Pop-Songs von Sänger Olly Murs (41). Doch ehe sein Konzert in Glasgow überhaupt erst richtiggestartet hatte, war es auch schon wieder vorbei, sehr zum Unmut seiner Fans.

Seine Fans waren davon alles andere als begeistert, denn nach wenigen Songs von ihm waren sie gerade erst in Stimmung gekommen.

In freudiger Erwartung strömten zahlreiche Fans zu seinem ausverkauften Konzert. Doch wie " DailyMail " berichtet, war nach nur fünf Liedern Schluss.

Im Rahmen seines 15-jährigen Bühnenjubiläums befand sich der "Troublemaker"-Interpret am Donnerstagabend für einen Tour-Stopp in Glasgow.

Dieses Bild postete der Sänger zusätzlich zu seiner Entschuldigung nach dem Auftritt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/ollymurs

Der einstige "X-Factor"-Star meldete sich nach dem verpatzten Auftritt via Instagram bei seinen Fans und bat sie mehrmals um Verzeihung. In den 15 Jahren, die er nun schon im Showgeschäft unterwegs sei, sei ihm so etwas noch nie passiert.

Dass er seine Fans derart enttäuscht hatte, treffe ihn hart, doch für ihn stehe seine Gesundheit an oberster Stelle. Auch seine Auftritte in Manchester und Birmingham, die am kommenden Wochenende stattgefunden hätten, müsse er absagen.

Denn eine ärztliche Untersuchung ergab, dass sich der Sänger eine Atemwegsinfektion zugezogen hatte, heißt: 48-stündige Stimmruhe, damit seine Stimmbänder keinen Schaden nehmen.

"Ich hoffe, dass ich in ein paar Tagen topfit bin, um diese fantastische 15-Jahre-Jubiläumstour mit einem Knall zu beenden", schloss Murs seinen Entschuldigungs-Beitrag.