Nach Oscar-Gewinn: "Oppenheimer"-Star Cillian Murphy ergattert Rolle in brutalem Drama

Stillstand gibt es bei Cillian Murphy nicht: Nachdem der 47-Jährige kürzlich zum Oscar-Preisträger gekürt wurde, nimmt er direkt das nächste Projekt in Angriff. Wie das Filmmagazin Deadline berichtete, taucht der Schauspieler erneut in die Rolle einer historischen Figur ein.

In einer filmischen Adaption des True-Crime-Romans "Blood Runs Coal: The Yablonski Murders and the Battle for the United Mine Workers of America" (2020) von Mark A. Bradley soll Murphy nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch als Produzent tätig werden.

Kein Wunder, immerhin zählt der irische Star mittlerweile zu den begehrtesten Schauspielern Hollywoods.

Buch wie auch die Universal-Verfilmung spielen in den späten 1960er-Jahren in den Kohleminen von Pennsylvania (USA) und erzählen von einem der berüchtigtsten Verbrechen in der Geschichte der organisierten Arbeiterschaft. Die Handlung folgt dem Mord an dem Bergbau-Gewerkschaftler Joseph "Jock" Yablonski im Jahr 1969.

Nach einer Gewerkschaftswahl, bei der er seinen Gegner des Betrugs beschuldigte, wurde Yablonski zusammen mit seiner Frau und seiner Tochter ermordet. Sein Sohn Chip Yablonski, gespielt von Murphy, versucht daraufhin, als Anwalt für Arbeitsrecht Gerechtigkeit zu üben.