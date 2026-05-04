Nach Pipi-Witz: Carpendale macht "heute-show"-Moderator Welke einmaliges Angebot

München - Nach einer unüberlegten Aussage von Oliver Welke (60) gegenüber Howard Carpendale (80) kritisierte ihn der Sänger öffentlich auf Instagram. Nun macht Carpendale dem Moderator ein Friedensangebot.

Howard Carpendale (80) zeigte sich nach Welkes Aussage enttäuscht. © IMAGO / Future Image

In seiner ZDF-Sendung "heute-show" machte sich Welke am 24. April über die Carpendale-Fans lustig: "Was hat hundert Beine und riecht nach Urin? Die erste Reihe im Howard-Carpendale-Konzert."

Zu viel für den Schlagerstar, der sich daraufhin gegen den Moderator aussprach. "Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte nie gedacht, dass du diese Tendenzen hast, Menschen anzumachen, die sich gar nicht wehren können", so Carpendale auf Instagram.

Inzwischen scheinen sich die Gemüter etwas beruhigt zu haben. "Ich lade Oliver Welke ein, im nächsten Jahr zu einem meiner Konzerte in Frankfurt zu kommen. Dann kann er sich selbst ein Bild davon machen, wie mein Publikum wirklich ist", zeigte sich Carpendale versöhnlich.

Zuvor richtete Welke in der "Bild" bereits um Ausgleich bemühte Worte an Carpendale. "Unser Thema in der Sendung war KI, und in einem Ausschnitt erzählt ein Pflegeroboter einen schlechten Witz. Danach habe ich versucht, einen noch schlechteren draufzusetzen – hat ja auch geklappt. Dafür brauchten wir einen Schlagersänger, den jeder kennt. Im Übrigen war ich tatsächlich noch nie bei einem Howard-Carpendale-Konzert", sagte der Moderator.

Er wette, dass bei den Konzerten "wohlriechende Menschen jeden Alters sitzen".