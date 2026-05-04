Sechsstündige Not-OP rettete ihn: Heidi-Klum-Model auf Party brutal niedergestochen

Köln - Samuel Dohmen geht es nicht gut. Erst kürzlich hing das Leben das 24-Jährigen (mal wieder) am seidenen Faden, als sich sein Darm verdreht hatte. Die Ursache für die Probleme ist eine brutale Messerattacke im Jahr 2019.

Eine brutale Messerattacke im Jahr 2019 veränderte das Leben von Ex-"GNTM"-Kandidat Samuel Dohmen (heute 24) für immer. © Bildmontage: Instagram/dohmensamuel (Screenshots)

Im Gespräch mit "Bunte.de" erinnert sich der frühere "Germany’s Next Topmodel"-Kandidat nun an den lebensverändernden Moment zurück: "Das war auf der Geburtstagsparty eines Freundes. Da war einer dabei, der sich von Anfang an nicht gut benommen hat", erklärt er.

Dohmen berichtet, wie er die Situation zunächst mit einer Ansage beruhigen konnte. Als der Typ kurz darauf erneut für Ärger sorgte und die Schwester des Gastgebers bedrängte, habe er sich schützend zwischen die beiden gestellt.

"Ich habe zu ihm gesagt: 'Was ist los, wir haben doch eben geredet.' Aber in dem Moment war der schon auf 180 und hat versucht, mich zu schlagen", schildert der Kölner den Start der Eskalation. Den Fausthieben habe er noch ausweichen können.

Als der Angreifer bemerkte, dass das so nicht funktioniert, zog er sofort ein Messer aus der Hosentasche und stach zu. "Dann ist er abgehauen." Samuel ist damals 17 Jahre alt. Sein Zustand nach der Messerattacke: kritisch.

Er betont: "Man hatte Sorge, dass ich das nicht überlebe, die OP dauerte etwa sechs Stunden. Mir musste knapp ein Meter des Dünndarms entfernt werden. Und ich habe überlebt." Doch der Stich ging sehr tief und hat viele Schäden hinterlassen.