Nach Scheidung folgte Job-Krise: Gwyneth Paltrow wurde nach Trennung von Coldplay-Sänger gefeuert
Los Angeles - Zu Beginn des neuen Jahres schenkte Gwyneth Paltrow (53) ihren Fans reinen Wein ein. In dem Podcast "Good Hang with Amy Poehler" offenbarte die berühmte Schauspielerin nun, dass sie wegen der Scheidung von Chris Martin (48) gefeuert wurde.
Die Hollywood-Berühmtheit und der weltbekannte Sänger lernten sich 2002 Backstage bei einem seiner Konzerte kennen. Zu dieser Zeit ereilte das Model ein schwerer Schicksalsschlag - ihr Vater war gestorben. Doch das stellte kein Hindernis für eine neue Liebe dar.
Ein Jahr nach ihrem ersten Treffen heirateten die Schauspielerin und der 48-Jährige. Ihr gemeinsames Glück währte jedoch nicht lang. Nach elf Jahren endete die Ehe der Stars. Aus ihrer Partnerschaft gingen zwei Kinder hervor: Tochter Apple Blythe Alison (21) und Sohn Moses Bruce Anthony (19).
Für viele war es das Ende - doch für die zweifach Mama war es erst der Anfang. Kurz nach der Scheidung 2014 begann für die 53-Jährige eine emotionale Achterbahnfahrt. Es dauerte nicht lang, bis die Trennung der Promis medial ausgeschlachtet wurde. In Folge der öffentlichen Diskussion um ihr Liebes-Aus geriet die Karriere der Blondine ins Wanken.
"Ich sollte in einem Film mitspielen, aber nach all dem Trubel in der Presse meinte der Verleger wohl, das sei zu heiß, um damit umzugehen", beichtete sie der Moderatorin Amy Poehler (54).
Daraufhin sei Paltrow gefeuert worden. Für die "Sie liebt ihn"-Darstellerin war es ein Schlag ins Gesicht. "Ich steckte mitten in der Scheidung und verlor auch noch den Job", erklärte die 53-Jährige.
Schon damals sprach Gwyneth Paltrow offen über ihre Scheidung von Chris Martin: "Mir wurde einfach klar, dass ich da raus muss"
Vor allem der Begriff "bewusste Entpaarung", welchen die 53-Jährige in ihrem damaligen Blog-Eintrag bei "Goop" verwendete, sorgte für ordentlich Diskussionsstoff.
"Wenn man selbst eine unschöne Scheidung erlebt hat, könnte diese Idee den Eindruck vermitteln, dass man etwas falsch gemacht hat", erklärte die US-Amerikanerin. Nun könne sie die Aufregung darüber nachvollziehen.
Es ist nicht das erste Mal, dass die Blondine so offen über ihre gescheiterte Partnerschaft mit dem Coldplay-Sänger spricht. Bereits vor einigen Jahren offenbarte die "Iron Man"-Schauspielerin in dem Podcast "Call Her Daddy", dass ihre Ehe nicht mehr "zu retten war".
"Mir wurde einfach klar, dass ich da raus muss. Ich brauche etwas anderes. Und es ist okay, wenn ich allein bin, und es ist okay, wenn ich Leute enttäusche, und es ist okay, wenn ich nie wieder jemanden finde", gestand Paltrow ganz offen.
Titelfoto: Fotomontage/CHARLEY GALLAY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP