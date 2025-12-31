"Scheißjahr": YouTuber Tim Lehmann mit emotionalem Statement zum Tod von Jan Zimmermann

Königswinter - Der plötzliche Tod von YouTuber Jan Zimmermann (†27) liegt inzwischen etwas mehr als einen Monat zurück. Zum Ende des Jahres lässt sein Kumpel Tim Lehmann (26) das Geschehene Revue passieren - und wird emotional.

Die beiden YouTuber Jan Zimmermann (†27, l.) und Tim Lehmann (26) waren nicht nur Geschäftspartner, sondern auch beste Freunde. © Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa

"Zum Ende dieses wirklichen Scheißjahres hin wollte ich mich noch mal persönlich bei euch zu Wort melden und einfach ein bisschen reden", beginnt Tim sein Video, das er mit seinen rund 318.000 Anhängern auf Instagram teilt.

Gemeinsam gestalteten sie den YouTube-Kanal "Gewitter im Kopf". Doch sie waren nicht nur Geschäftspartner, sondern auch beste Freunde.

"Dieser Tod von Jan, der uns im letzten Monat getroffen hat, ist, glaube ich, so ziemlich der größte Schock, der einen hätte treffen können", gesteht der 26-Jährige.

Er habe sich es niemals vorstellen können, dass er jemals über so eine Situation reden muss.

"Ich fühle mich die ganze Zeit einfach nur merkwürdig. Es ist seitdem alles merkwürdig und es fühlt sich merkwürdig an, darüber zu reden", gibt Tim preis.