"Scheißjahr": YouTuber Tim Lehmann mit emotionalem Statement zum Tod von Jan Zimmermann
Königswinter - Der plötzliche Tod von YouTuber Jan Zimmermann (†27) liegt inzwischen etwas mehr als einen Monat zurück. Zum Ende des Jahres lässt sein Kumpel Tim Lehmann (26) das Geschehene Revue passieren - und wird emotional.
"Zum Ende dieses wirklichen Scheißjahres hin wollte ich mich noch mal persönlich bei euch zu Wort melden und einfach ein bisschen reden", beginnt Tim sein Video, das er mit seinen rund 318.000 Anhängern auf Instagram teilt.
Gemeinsam gestalteten sie den YouTube-Kanal "Gewitter im Kopf". Doch sie waren nicht nur Geschäftspartner, sondern auch beste Freunde.
"Dieser Tod von Jan, der uns im letzten Monat getroffen hat, ist, glaube ich, so ziemlich der größte Schock, der einen hätte treffen können", gesteht der 26-Jährige.
Er habe sich es niemals vorstellen können, dass er jemals über so eine Situation reden muss.
"Ich fühle mich die ganze Zeit einfach nur merkwürdig. Es ist seitdem alles merkwürdig und es fühlt sich merkwürdig an, darüber zu reden", gibt Tim preis.
Tim Lehmann kann den Alltag ohne seinen besten Freund noch nicht begreifen
Er hinterfrage sich andauernd, was er da für einen Scheiß rede, doch dann werde ihm bewusst, dass es kein Scheiß, sondern Realität sei.
"Es ist einfach alles unrealistisch und es fällt uns allen sehr, sehr schwer, damit umzugehen", führt der 26-jährige YouTuber aus.
Zudem sei es auch schwer zu begreifen, dass das jetzt der neue Alltag sein soll. "Ich hab da wirklich Probleme mit, denn das ist auch einfach unfassbar viel Lebenszeit, die wir miteinander verbracht haben", so Tim.
Da Tim langsam wieder in seinen Alltag kommen müsse, wolle er versuchen, ab Januar wieder Content für die Fans des Kanals machen zu wollen.
Schließlich sei dort ein wichtiger Teil ihres Lebens dort dokumentiert und es gebe unzählige Erinnerungen, an gemeinsame Erlebnisse, die ihm nun Halt geben würden.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/timl1302 (Screenshot)