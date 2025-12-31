Popstar Elif mit dramatischer Beichte: "Meine Lage war sehr kritisch"

Berlin - Die Sängerin Elif Demirezer (33) hat sich kurz vor Jahresende m it einem dramatischen Geständnis an ihre Community gewandt.

Elif (33) hat ihre Fans mit einem krassen Beitrag bei Instagram geschockt. © Screenshot/Instagram/elifmusic

Die 33-Jährige, die 2009 ihre Bühnen-Anfänge bei der Castingshow "Popstars" feierte und unter anderem 2022 als Comeback-Coach bei "The Voice of Germany" mitwirkte, hat sich "mit einem sehr persönlichen Post" bei Instagram bei ihren Fans gemeldet.

"In den letzten Wochen bin ich durch ein Ereignis in eine tiefe Depression geraten", gibt sie preis. "Meine Lage war sehr kritisch", deutet sie an, ohne genaue Details zu nennen. Auch zu besagtem Ereignis äußert sie sich nicht näher.

Wie schlecht es tatsächlich um Elif stand, könnte ein Beitrag in ihrer Story widerspiegeln. Hier listete sie mit Kurt Cobain (†27), Chester Bennington (†41), Chris Cornell (†52) und Avicii (†28) Musiker auf, die allesamt unter Depressionen litten und sich selbst das Leben nahmen.

Die Berlinerin spricht in ihrem Beitrag von innerer Hoffnungslosigkeit, Appetit- und Antriebslosigkeit und dem "Gefühl, die Zukunft nicht mehr klar sehen zu können".

Außerdem litt sie, eigener Aussage zufolge, unter Gereiztheit, Migräneanfällen, Vergesslichkeit und Schlaflosigkeit. Ihre Gedanken hätten nicht aufgehört, sich im Kreis zu drehen.