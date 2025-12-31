Popstar Elif mit dramatischer Beichte: "Meine Lage war sehr kritisch"
Berlin - Die Sängerin Elif Demirezer (33) hat sich kurz vor Jahresende mit einem dramatischen Geständnis an ihre Community gewandt.
Die 33-Jährige, die 2009 ihre Bühnen-Anfänge bei der Castingshow "Popstars" feierte und unter anderem 2022 als Comeback-Coach bei "The Voice of Germany" mitwirkte, hat sich "mit einem sehr persönlichen Post" bei Instagram bei ihren Fans gemeldet.
"In den letzten Wochen bin ich durch ein Ereignis in eine tiefe Depression geraten", gibt sie preis. "Meine Lage war sehr kritisch", deutet sie an, ohne genaue Details zu nennen. Auch zu besagtem Ereignis äußert sie sich nicht näher.
Wie schlecht es tatsächlich um Elif stand, könnte ein Beitrag in ihrer Story widerspiegeln. Hier listete sie mit Kurt Cobain (†27), Chester Bennington (†41), Chris Cornell (†52) und Avicii (†28) Musiker auf, die allesamt unter Depressionen litten und sich selbst das Leben nahmen.
Die Berlinerin spricht in ihrem Beitrag von innerer Hoffnungslosigkeit, Appetit- und Antriebslosigkeit und dem "Gefühl, die Zukunft nicht mehr klar sehen zu können".
Außerdem litt sie, eigener Aussage zufolge, unter Gereiztheit, Migräneanfällen, Vergesslichkeit und Schlaflosigkeit. Ihre Gedanken hätten nicht aufgehört, sich im Kreis zu drehen.
Elif spricht bei Instagram über ihre Depression
Elif geht es mittlerweile ein wenig besser
"Dieses Leersein, manchmal gar nichts mehr fühlen zu können - oder im nächsten Moment von Angst, innerer Unruhe und Panik überrollt zu werden." Und trotzdem müsse sie nach außen funktionieren, "weil man es gelernt hat".
Aktuell versucht sie, in Athen wieder zu sich selbst zu finden. Es gehe ihr inzwischen wieder ein wenig besser, "aber gerade dann darf man nicht denken, dass 'jetzt alles wieder gut ist'", merkt die Promi-Dame an.
Sie habe lange Zeit geglaubt, dass sie ihre Musik, die aus dem Herzen komme, heilen könne, oder die Therapie, die sie vor ein paar Jahren gemacht habe, ausgereicht hätte. "Aber mein Schmerz und meine traumatischen Erfahrungen liegen tiefer. Das ist etwas, womit ich lernen muss zu leben", erklärt sie.
Abschließend richtet Elif noch einen wichtigen Appell an ihre Follower: "Wenn ihr Menschen in eurem Umfeld habt, die solche Symptome zeigen: Passt gut auf sie auf! Depressionen können lebensgefährlich sein."
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/elifmusic