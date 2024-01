Nach schmerzlichem Tod seiner Hannelore: Heino kann wieder scherzen

Heino ließ es sich jüngst mit guten Freunden und einem Gläschchen Wein in Kitzbühel gut gehen. © Bildmontage: Instagram/heino.offiziell (Screenshots)

In einem legeren Pullover und samt seines Markenzeichens - der schwarzen Sonnenbrille - hatte Heino sich kürzlich vor die Kamera seines Handys gesetzt und zusammen mit zwei guten Freunden ein paar schöne Stunden genossen.

Das konnten die mehr als 10.000 Instagram-Fans des Schlagersängers seinem neuesten Beitrag entnehmen, den Heino auf seinem Kanal geteilt hatte.

"Mit guten Freunden in Kitzbühel… Prost! 😎🍷", schrieb der 85-Jährige zu dem kurzen Clip, in dem das rüstige Trio augenscheinlich in einer Lokalität saß und sogar zu einem kleinen Scherz auferlegt war.

So nannten die Protagonisten in dem Video erst nacheinander ihr jeweiliges Alter (80, 85 und 88), hoben anschließend die Gläser und erklärten zum Schluss: "Zusammen sind wir 253 Jahre. Prost!"