Abbruch bei "Kampf der Realitystars"! Dieser Star muss das Set sofort verlassen

Wuppertal/Phuket (Thailand) - Dicke Überraschung am Set von " Kampf der Realitystars "! DSDS-Sternchen Anita Latifi (29) musste die Dreharbeiten zur sechsten Staffel mit sofortiger Wirkung abbrechen, der Grund ist allerdings mehr als schön!

Anita Latifi (29) musste die Dreharbeiten zu "Kampf der Realitystars" abbrechen - sie ist schwanger! © RTLZWEI

Denn wie die Bild-Zeitung am Mittwoch berichtete, erfuhr die Reality-TV-Teilnehmerin noch in Thailand, dass sie zum ersten Mal schwanger ist, woraufhin ihre Teilnahme an der Show wegen möglicher gesundheitlicher Risiken umgehend abgebrochen wurde.

Die 29-Jährige schilderte gegenüber dem Blatt, das sie vor dem Test eigentlich ahnungslos war, allerdings schon so ein "komisches Gefühl" in sich gehabt habe, das "man nicht beschreiben" könne und ihr am Set auch übel geworden sei.

Nachdem die Produktion der Sängerin dann einen Schwangerschaftstest besorgt hatte, der tatsächlich positiv ausfiel, schwebt Anita seither auf Wolke Sieben und freut sich riesig auf den Nachwuchs, den sie zusammen mit ihrem langjährigen Partner Fabrice Neda erwartet.

Inzwischen befindet die werdende Mama sich bereits im sechsten Monat und verkündete ihre Schwangerschaft am Mittwoch auch offiziell auf ihrem Instagram-Kanal.