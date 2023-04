Nach Sturz aus dem fünften Stock: Flo Rida soll keinen Cent für Sohn Zohar zahlen

New Jersey (USA) - Seit mehr als drei Wochen bangt Alexis Adams (30) um ihren Sohn Zohar, der aus einem Fenster im fünften Stock fiel und seitdem auf der Intensivstation liegt. Nun erhebt sie schwere Vorwürfe gegen Kindesvater Flo Rida (43), der in dieser schweren Zeit wohl nicht einmal finanzielle Unterstützung leisten soll...

Alexis Adams (30, r.), Zohars Mutter, wünscht sich mehr Anteilnahme des Kindesvaters und vor allem finanzielle Unterstützung. © Screenshot: Instagram/by.aia

Von Anfang an stellte der Rapper klar, nichts mit seinem Sohn zu tun haben zu wollen: Er zweifelte die Vaterschaft an und beleidigte seinen Sohn auch noch, der aufgrund von Hydrocephalus an einer geistigen Behinderung leidet.

Wie das amerikanische Magazin "Insider" berichtete, soll er seit der bewiesenen Vaterschaft im Jahr 2018 einen monatlichen Unterhalt von 9000 US-Dollar (circa 8300 Euro) an Alexis Adams zahlen. Darüber hinaus sollte der Rapper auch für Krankenversicherung und die Ausbildungskosten des kleinen Zohars aufkommen, erklärte Adams im Januar dieses Jahres gegenüber dem "Insider".

Viel habe die junge Mutter davon allerdings nicht gesehen.

Bereits 2021 sollte sich Flo Rida für die fehlenden Zahlungen erklären. Auch Zohars Schule fragte bereits bei dem Rapper an. 2022 argumentierte der Rapper vor Gericht, er habe nicht genug Geld und bat um die Kürzung der Unterhaltsbeiträge.

Anfang 2023 gewann Flo Rida einen Gerichtsstreit gegen das Energy-Drink-Unternehmen "Celcius". Ihm wurden 82,6 Millionen US-Dollar (etwa 76 Millionen Euro) zugesprochen. Trotzdem scheint es nicht zu reichen, um für Zohar aufzukommen, dessen Mutter angesichts seines langen Aufenthalts auf der Intensivstation, Unterstützung gut gebrauchen könnte.