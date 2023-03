Seit drei Wochen auf der Intensivstation: Sohn (6) von Rapper Flo Rida aus dem Fenster gefallen

Rapper Flo Rida (43) will nichts mit seinem sechsjährigen SOhn Zohar Paxton zu tun haben. © Screenshot: Instagram/offical_flo

Am vergangenen Montag reichte Zohars Mutter, Alexis Adams deshalb Klage gegen die Stadt Jersey City ein, so das US-Magazin "Page Six".

Laut Adams würden die Fenster des betreffenden Gebäudes "einen gefährlichen Zustand darstellen" und seien der Grund, weshalb ihr Sohn aus dem fünften Stock fallen konnte.

Zohar, der an Hydrocephalus leidet - dabei sammeln sich größere Mengen an Flüssigkeit in Hohlräumen im Gehirn an - liegt weiterhin auf der Intensivstation. Von dem Sturz trug er innere Blutungen, Becken- und Fußbrüche, sowie einen Leberriss und eine kollabierte Lunge davon.

Es ist ein Wunder, dass der Sechsjährige den Sturz überhaupt überlebte. Sein Vater, der mit bürgerlichem Namen Tramar Lacel Dillard heißt, äußerte sich nicht zu dem Sturz und der anschließenden Klage durch Ex-Freundin Alexis Adams.

Zwar unterstützt der Rapper seinen Sohn finanziell, doch er will mit seinem behinderten Kind, das er öffentlich beschimpfte, nichts zu tun haben.