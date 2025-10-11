Nach tagelangem Verschwinden: Reality-Star Kevin Njie wieder aufgetaucht

Bali/Flensburg - Tagelang bangten Fans, Familie und Freunde um Kevin Njie (29) – jetzt die erlösende Nachricht: Der Reality-Star ist wieder aufgetaucht!

Die Ex-Freundin von Kevin Njie (29), Emely Hüffer (29), hatte bereits einen Suchaufruf auf Instagram gestartet. (Archivbild) © Screenshot emskopf/Instagram

Das bestätigte seine Ex-Freundin Emely Hüffer (29) am Samstagnachmittag in ihrer Instagram-Story.

Der TV-Star, der durch "Too Hot To Handle" bekannt wurde und aktuell bei "Are You The One? Reality Stars in Love" über die Bildschirme flimmert, war auf Bali seit fünf Tagen spurlos verschwunden.

In den vergangenen Tagen hatten Emely und zahlreiche Reality-Kollegen verzweifelt Suchaufrufe auf Social Media gestartet - nun die Erleichterung.

"Wir möchten uns von Herzen bei allen bedanken, die geholfen, geteilt und nach Kevin gesucht haben. Er wurde gefunden und es geht ihm den Umständen entsprechend", heißt es in Emelys Instagram-Story.

Was genau passiert ist und wo Kevin sich in den letzten Tagen aufgehalten hat, bleibt jedoch weiterhin unklar.