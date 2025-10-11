Nach tagelangem Verschwinden: Reality-Star Kevin Njie wieder aufgetaucht
Bali/Flensburg - Tagelang bangten Fans, Familie und Freunde um Kevin Njie (29) – jetzt die erlösende Nachricht: Der Reality-Star ist wieder aufgetaucht!
Das bestätigte seine Ex-Freundin Emely Hüffer (29) am Samstagnachmittag in ihrer Instagram-Story.
Der TV-Star, der durch "Too Hot To Handle" bekannt wurde und aktuell bei "Are You The One? Reality Stars in Love" über die Bildschirme flimmert, war auf Bali seit fünf Tagen spurlos verschwunden.
In den vergangenen Tagen hatten Emely und zahlreiche Reality-Kollegen verzweifelt Suchaufrufe auf Social Media gestartet - nun die Erleichterung.
"Wir möchten uns von Herzen bei allen bedanken, die geholfen, geteilt und nach Kevin gesucht haben. Er wurde gefunden und es geht ihm den Umständen entsprechend", heißt es in Emelys Instagram-Story.
Was genau passiert ist und wo Kevin sich in den letzten Tagen aufgehalten hat, bleibt jedoch weiterhin unklar.
Reality-Star Kevin Njie wieder aufgetaucht: Noch immer viele Fragen offen
Emely, die mit Kevin den kleinen Sohn Ocean hat, bat ihre Follower nun, alle Suchaufrufe zu löschen und der Familie sowie Kevins Freunden die notwendige Privatsphäre zu gewähren.
Noch am Samstagmorgen hatte sie sich erneut völlig verzweifelt an ihre Community gewandt: "Bitte hört nicht auf zu suchen. Ich kann nicht beschreiben, was wir in seiner Familie gerade durchmachen", schrieb die jungte Mutter.
"Findet Oceans Papa bitte. Ich kann nicht mehr", so die 29-Jährige verzweifelt. Freunde und Familie des Reality-Stars können nun aufatmen. Viele Fragen bleiben jedoch noch immer offen.
Titelfoto: Screenshot emskopf/Instagram