Nach Tod von Ruth Maria Kubitschek: "Spatzl"-Nachlass kommt unter den Hammer

München - Ein halbes Jahr nach dem Tod der Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek (†92) werden in München ausgewählte Stücke aus ihrem Nachlass versteigert.

Ruth Maria Kubitschek (†92) wurde dem breiten Publikum mit der Kultserie "Monaco Franze" bekannt. © Frank May/dpa

Die goldfarbene Trophäe eines Filmpreises ist ebenso darunter wie von Kubitschek selbst gemalte Gemälde, Mineralien, Edelsteine und Pelzmäntel. Ein großer Teil des Erlöses soll an eine gemeinnützige Stiftung im schweizerischen Tessin fließen, wo Kubitschek am 1. Juni mit 92 Jahren starb.

Die Schauspielerin sei in ihren letzten Lebensjahren bewusst mit leichtem Gepäck gereist, teilte das Auktionshaus Hampel Fine Art Auctions mit. Sie habe sich nur noch mit Gegenständen, Bildern und Möbeln umgeben, die ihr persönlich wichtig waren.

Die Schätzwerte dieser Objekte liegen im Katalog zwischen 100 und 4000 Euro. Mit einem Ergebnis der Auktion rechnet das Auktionshaus am Freitag.

Zu den größten Erfolgen der Theater- und Filmschauspielerin zählt ihre Rolle als "Spatzl" in Helmut Dietls Kultserie "Monaco Franze - der ewige Stenz". Unvergessen ist auch ihr Auftritt als Verlegerin in der Münchner Schickeria in "Kir Royal".