Nach Tod von Sohn: Presley-Tochter hat Leiche zwei Monate lang aufbewahrt!

In den kürzlich erschienenen Memoiren wird die Lebensgeschichte der 2023 verstorbenen Lisa Marie Presley (†54) erzählt. © Jimmy Morris/EPA/dpa

Dies berichteten "People" und "Page Six" unter Angaben auf die kürzlich erschienenen Memoiren "From Here to the Great Unknown - Von hier ins Ungewisse", welche ihrer Tochter Riley Keough (35) fertigstellte.

Darin heißt es, dass Lisa Marie Presley nach dem Selbstmord ihres Sohnes Benjamin Keough im Alter von 27 Jahren im Jahr 2020 beschloss, seinen Körper zwei Monate lang auf Trockeneis zu lagern! Die Leiche habe in einem separaten Schlafzimmer in ihrem Haus in Los Angeles gelegen, hieß es.

Laut ihr gebe es "kein Gesetz im Staat Kalifornien, das besagt, dass man jemanden sofort beerdigen muss". Laut Riley Keough, Benjamins Schwester, war es für ihre Mutter "wirklich wichtig", genügend Zeit zu haben, um sich von ihm zu verabschieden, so wie sie es bei ihrem Vater Elvis Presley getan hatte. Der verstarb 1977, als sie 9 Jahre alt war.