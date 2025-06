Nach Total-Absturz: Ex-YouTube-Millionär Kevin Wolter hat jetzt Nine-to-five-Job

Alles in Kürze

Zwei Instagram-Fotos von Ex-Fitness-Influencer Kevin Wolter (37), die sinnbildlich für die Veränderungen stehen können, die der Berliner zuletzt durchlebt hat. © Screenshot/Instagram/wolterkevin

Marketing- und Social-Media-Manager lautet Kevin Wolters neuer Titel. Ein grundsolider Bürojob, Festanstellung, 40-Stunden-Woche. Nach den vergangenen Lebenskrisen, die ihn schließlich sogar in die Obdachlosigkeit führten, ein echter Glücksgriff.

Doch ganz ohne Promi-Bonus hätte es wohl nicht so schnell geklappt. Den Stein ins Rollen gebracht hat offenbar ein Interview in der "Bild"-Zeitung Ende Februar, in dem der frühere Social-Media-Star seine Situation schilderte.

Nachdem es ab etwa 2020 auf Social Media nicht mehr so gut gelaufen war, setzte Kevin Wolter auf hochriskante Investments, verzockte sich und war plötzlich pleite - so pleite, dass er irgendwann bei Freunden auf der Couch schlief.

Doch nach dem Interview habe er "Hunderte Stellenangebote bekommen", berichtete der 37-Jährige dem Boulevardblatt. Sein heutiger Chef habe ihn etwa bei Instagram angeschrieben.

"Ich hab den ja nicht für voll genommen. Ich wollte es immer alleine schaffen – ich will einfach nicht in die Situation kommen, dass mir irgendjemand sagen kann, dass ich es nur geschafft habe, weil ich die Hilfe von anderen hatte", schilderte Wolter seine anfänglichen Bedenken.