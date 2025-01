Nach tragischem Tod von Jeff Baena (†47): Ehefrau Aubrey Plaza äußert sich

Aubrey Plaza (40) und Jeff Baena (†47) bei der Premiere von "The Little Hours" auf dem Los Angeles Film Festival 2017. © Willy Sanjuan/Invision/AP/dpa

Gegenüber Daily Mail sagte ein Vertreter der 40-Jährigen: "Dies ist eine unvorstellbare Tragödie. Wir sind allen sehr dankbar, die uns ihre Unterstützung angeboten haben. Bitte respektieren Sie unsere Privatsphäre während dieser schwierigen Zeit."

Eigentlich sollte Aubrey Plaza die 82. jährlichen Golden Globe Awards am Sonntag in Los Angeles moderieren. Dies hatte sie aufgrund ihres Verlusts jedoch abgesagt.

Plaza war seit 2011 mit Baena zusammen und heiratete ihn im Jahr 2021. Mit ihrem Ehemann hatte sie an Filmen wie "Life After Beth" (2014), "The Little Hours" (2017) und "Spin Me Round" (2022) mitgearbeitet.

Brady Corbet (36), der Regisseur von "The Brutalist", sprach die Tragödie am Sonntag auf offener Bühne an, nachdem er den Preis für die beste Regie erhalten hatte.

"Schließlich ist mein Herz heute Abend bei Aubrey Plaza und Jeffs Familie - gute Nacht", sagte Corbet. Die Kamera schwenkte daraufhin auf einen sichtlich berührten Adrien Brody (51), der im Publikum saß.