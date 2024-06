Nach unerfülltem Kinderwunsch: Carmushka ist wieder schwanger!

Köln - Influencerin Carmushka alias Carmen Kroll (32) überraschte ihre Fans am heutigen Sonntag mit zuckersüßen News: Die 32-Jährige erwartet ihr zweites Kind!

Influencerin Carmushka alias Carmen Kroll (32) ließ an diesem Sonntag die Babybombe platzen. © Bildmontage: Instagram/carmushka (Screenshots)

Da staunten Carmushkas mehr als eine Million Instagram-Fans nicht schlecht, als ihr Idol am Mittag die Babybombe platzen ließ und sich mit einem emotionalen neuen Beitrag bei ihrer Community meldete.

"Es ist viel zu früh. Es ist viel zu unsicher. Doch ist es auch viel zu magisch, um es länger geheim zu halten. Ich bin schwanger", verkündete die Mutter einer Tochter feierlich.

Dazu teilte sie einen Clip, in dem sie zahlreiche Momente zusammengeschnitten hatte, in denen sie an der Seite von Ehemann Niclas (31) und Töchterchen Mathilda (3) zu sehen war.

"Diese Bilder sind für euch, weil ihr so voller Hoffnung an meiner Seite seid", schrieb Carmushka zu den Aufnahmen und offenbarte auch, dass sie weinen musste, während sie diese Zeilen für ihre Anhänger niederschrieb.