Nach zwei schweren Krampfanfällen: Jennifer Saro mit Sohn im Krankenhaus

Berlin - Jennifer Saro (28) wendet sich mit beunruhigenden Worten an ihre Fans: Sie musste mit ihrem Sohn ins Krankenhaus. Es könne sich sogar um Epilepsie handeln.

Jennifer Saro (28) werde sich erst wieder auf Instagram melden, wenn ihr Sohn (2) aus dem Krankenhaus entlassen wird. © Screenshot instagram: jennifersaro

Die Ex-Bachelorette meldete sich via Instagram bei ihren Fans. Sie sei seit vergangenem Sonntag mit ihrem Sohn "Keksi", wie sie ihn liebevoll nennt, aufgrund von zwei Krampfanfällen im Krankenhaus.

"Wir wissen noch nicht, ob es am Fieber lag oder sich eine Epilepsie entwickelt", schrieb die 28-Jährige in ihrer Story.

Auf dem Bild, das sie ebenfalls in ihrer Story postete, befinden sich die beiden in einem stationären Zimmer. Hierbei sitzt der Zweijährige in einem Kinderbett, während Jennifer sich um ihn kümmert.

Am heutigen Montag soll noch mal ein EEG gemacht werden. Zudem sollen ihre Follower wissen, dass sie jetzt voll und ganz für ihr Kind da sein wird und sich erst wieder melde, wenn die zwei wieder zu Hause sind.

Mehr schrieb sie zunächst nicht.