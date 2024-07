Nach zwei Wochen im Knast: Chris Töpperwien stellt Buch "Holt mich hier raus!" vor

Chris Töpperwien (50) lebt mit Ehefrau Nicole und Söhnchen Lino (1) in Los Angeles. © Instagram/chris.toepperwien

Von heute auf morgen wurde das Leben des "Goodbye Deutschland"-Stars auf den Kopf gestellt, als Chris Anfang Mai am Münchener Flughafen von Polizisten festgenommen wurde.

Seinen anschließenden zweiwöchigen Aufenthalt in der JVA Landsberg hatte der Vater eines Sohnes jedoch nicht genutzt, um den Kopf in den Sand zu stecken - ganz im Gegenteil! So hatte der Unternehmer während seiner Zeit in U-Haft zu Stift und Papier gegriffen und seine Erlebnisse im Knast aufgeschrieben.

Das Ergebnis präsentierte Chris seinen rund 167.000 Instagram-Fans am gestrigen Dienstag und kündigte auf seinem Kanal die Veröffentlichung seines ersten Buchs mit dem dramatischen Titel "HOLT MICH HIER RAUS! - First Class in die Hölle" an.

Seine Fans reagierten auf die Buch-News allerdings ziemlich skeptisch - und zwar so sehr, dass sogar Ehefrau Nicole sich öffentlich einschaltete!