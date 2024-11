Neue Details zu Gerichtsdrama: So viel Kohle hat Chris Töpperwien durch Betrugsprozess verloren

Wiener Neustadt (Österreich) - Nachdem Chris Töpperwien (50) im August dieses Jahres in Wiener Neustadt vom Vorwurf der Untreue und Veruntreuung freigesprochen wurde , hat der "Currywurstmann" neue Details zum Prozessmarathon verraten - und die haben es in sich!

Vor Gericht musste sich "Currywurstmann" Töpperwien (50) unter anderem wegen des Vorwurfs des Betrugs verantworten. © Sophia Killinger/APA/dpa

Insgesamt zwölf lange Tage musste der "Goodbye Deutschland"-Star hinter schwedischen Gardinen verbringen, ehe die Vorwürfe gegen ihn endlich fallen gelassen wurden.

Für Töpperwien eine enorm herausfordernde Zeit - nicht nur emotional, sondern auch finanziell. "Der ganze Aufwand hat mich rund 250.000 bis 300.000 Euro gekostet", offenbart der 50-Jährige nun gegenüber der BILD.

Demnach habe ihn allein die entgangene Teilnahme am "Dschungelcamp" eine sechsstellige Summe gekostet. Zur Erinnerung: Eigentlich hätte Chris Kandidat in der RTL-Show sein sollen. Doch statt am Lagerfeuer im afrikanischen Dschungel schmorte der "Currywurstmann" im österreichischen Knast.

Hinzu kämen einige Werbedeals, die ihm durch den Prozess entgangen seien, sowie hohe Anwaltskosten, behauptet Töpperwien.