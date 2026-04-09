Nachruf von "Zurück in die Zukunft"-Star irrtümlich veröffentlicht: Michael J. Fox lebt

Los Angeles (USA) - Ein Beitrag des US-Senders CNN sorgte weltweit für Verwirrung um den Zustand von Schauspieler Michael J. Fox (64). Jetzt stellt sein Management klar: Er lebt!

Nachdem ein Nachruf des Schauspielers Michael J. Fox (64) irrtümlich veröffentlicht wurde, gibt sein Management Entwarnung: Er lebt! © ROY ROCHLIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Dass diese Richtigstellung überhaupt nötig war, ist Schuld des US-Nachrichtensenders CNN. Er hatte einen Beitrag online gestellt, der wie ein Nachruf des "Zurück in die Zukunft"-Stars klang.

Der Titel "Remembering the life of actor Michael J. Fox" (zu Deutsch: "Erinnerung an das Leben von Schauspieler Michael J. Fox") hatte Fans sofort in Panik versetzt, dass die an Parkinson erkrankte Schauspiel-Ikone verstorben sei.

Doch das Management des 64-Jährigen gab sofort Entwarnung. Sein Team ließ über das Promi-Portal "TMZ" verlauten: "Michael geht es großartig. Er war gestern beim PaleyFest. Er stand auf der Bühne und hat Interviews gegeben."

Tatsächlich legte er am Dienstag in Los Angeles bei dem Event zur dritten Staffel der Apple-TV-Serie "Shrinking", in der er als Gaststar zu sehen sein wird, einen Überraschungsauftritt hin.