Nachruf von "Zurück in die Zukunft"-Star irrtümlich veröffentlicht: Michael J. Fox lebt
Los Angeles (USA) - Ein Beitrag des US-Senders CNN sorgte weltweit für Verwirrung um den Zustand von Schauspieler Michael J. Fox (64). Jetzt stellt sein Management klar: Er lebt!
Dass diese Richtigstellung überhaupt nötig war, ist Schuld des US-Nachrichtensenders CNN. Er hatte einen Beitrag online gestellt, der wie ein Nachruf des "Zurück in die Zukunft"-Stars klang.
Der Titel "Remembering the life of actor Michael J. Fox" (zu Deutsch: "Erinnerung an das Leben von Schauspieler Michael J. Fox") hatte Fans sofort in Panik versetzt, dass die an Parkinson erkrankte Schauspiel-Ikone verstorben sei.
Doch das Management des 64-Jährigen gab sofort Entwarnung. Sein Team ließ über das Promi-Portal "TMZ" verlauten: "Michael geht es großartig. Er war gestern beim PaleyFest. Er stand auf der Bühne und hat Interviews gegeben."
Tatsächlich legte er am Dienstag in Los Angeles bei dem Event zur dritten Staffel der Apple-TV-Serie "Shrinking", in der er als Gaststar zu sehen sein wird, einen Überraschungsauftritt hin.
Inzwischen hat sich auch CNN zu der Mega-Panne zu Wort gemeldet. Ein Sprecher erklärte gegenüber dem Magazin "Just Jared", dass der Beitrag irrtümlich veröffentlicht wurde. "Wir haben ihn von unseren Plattformen entfernt und entschuldigen uns bei Michael J. Fox und seiner Familie." Wie es überhaupt zu dem Fehler kam, blieb offen.
Titelfoto: ROY ROCHLIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP