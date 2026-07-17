Nackenschlag im Krebskampf: Ärzte von TV-Star Jörg Dahlmann finden neue Erkrankung

Köln - Jörg Dahlmann hat gerade erst zwei lebensnotwendige Krebs-Operationen hinter sich gebracht, da erhält der 67-Jährige auch schon die nächste ungute Diagnose.

Ärzte haben bei Jörg Dahlmann (67) zusätzlich zu seinem Krebs auch noch Verengungen an den Herzkranzgefäßen festgestellt. (Archivfoto) © Georg Wendt/dpa

Wie der bekannte Fußball-Kommentator gegenüber der "Bild" offenbarte, stellten die behandelnden Ärzte bei weiteren Untersuchungen rund um seine schwerwiegende Erkrankung jetzt zusätzlich auch noch Verengungen an den Herzkranzgefäßen fest.

Dem aktuellen Befund gingen zwei komplizierte Eingriffe an der Mainzer Uniklinik voraus, bei denen die Ärzte Dahlmanns Leberkrebs behandelten.

Wie der Patient auf Instagram erklärte, sei zuerst der rechte, befallene Leberlappen vom linken getrennt worden. Innerhalb kürzester Zeit wuchs das übrige Lebergewebe entsprechend an und übernahm die Aufgaben der anderen Organhälfte.

In einem zweiten Eingriff konnte der Teil mit den Tumorzellen erfolgreich entfernt werden.