Erstes Aufatmen im Krebs-Kampf? So geht es Jörg Dahlmann nach lebenswichtiger OP
Köln/Mainz - Der Kampf gegen den Leberkrebs geht weiter: Jörg Dahlmann (67) hat die erste wichtige OP hinter sich. Seine Freundin Claudia Pöhlmann (52) gibt nun ein erleichterndes Gesundheitsupdate.
Nachdem die ursprünglich geplante Krebs-Operation kurzfristig verschoben werden musste, hat der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer nun den nächsten Schritt seiner Behandlung geschafft.
Dabei wurde die Leber geteilt, mit dem Ziel, dass der vom Tumor befallene rechte Teil nach und nach abstirbt. Der gesunde linke Leberlappen soll dafür wachsen und später bis zu 80 Prozent des ursprünglichen Lebervolumens übernehmen können.
Das Update stammt von seiner Freundin Claudia Pöhlmann, die sich am Sonntagabend mit einer Instagram-Story bei den Fans meldete.
Zu einem gemeinsamen Foto direkt am Krankenhausbett schrieb sie: "Jörg geht es entsprechend gut, aber noch sehr schwach. Jetzt muss der gesunde Teil der Leber wachsen. Bitte habt Verständnis, dass er nicht eure Nachrichten beantworten kann."
Auf dem Bild lächeln beide in die Kamera. Ein Zeichen dafür, dass der Eingriff offenbar gut verlaufen ist.
Zu großes Risiko: Ärzte änderten den Behandlungsplan
Eigentlich sollte Dahlmann sofort den befallenen Teil der Leber entfernt bekommen. Doch die Ärzte mussten den Eingriff kurzfristig absagen, da sich der Plan als zu riskant erwies.
Denn würde der rechte Teil direkt entfernt, könnte die verbleibende Leber ihre Aufgabe nicht übernehmen. Dahlmann schilderte offen: "Ich würde dann sterben."
Deshalb entschieden sich die Mediziner für ein anderes Verfahren. "Darum wird die Leber nunmehr geteilt und den rechten Teil lässt man nach und nach durch Abklemmen der Blutzufuhr absterben", erklärte der 67-Jährige. Erst danach kann der vom Krebs befallene rechte Leberlappen entfernt werden.
Für Dahlmann ist es bereits der vierte Kampf gegen eine Krebserkrankung. Zuvor hatte der ehemalige Sportkommentator bereits Darmkrebs, Hautkrebs und Prostatakrebs überwunden.
Umso größer dürfte nun die Erleichterung sein, dass der erste wichtige Schritt auf dem Weg zur entscheidenden Operation erfolgreich geschafft ist.
Titelfoto: Instagram Screenshot/claudia_poehlmann