Erstes Aufatmen im Krebs-Kampf? So geht es Jörg Dahlmann nach lebenswichtiger OP

Köln/Mainz - Der Kampf gegen den Leberkrebs geht weiter: Jörg Dahlmann (67) hat die erste wichtige OP hinter sich. Seine Freundin Claudia Pöhlmann (52) gibt nun ein erleichterndes Gesundheitsupdate.

Claudia Pöhlmann (52) und Jörg Dahlmann (67) zeigen sich nach dem Eingriff im Krankenhaus erleichtert und lächeln in die Kamera. © Instagram Screenshot/claudia_poehlmann

Nachdem die ursprünglich geplante Krebs-Operation kurzfristig verschoben werden musste, hat der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer nun den nächsten Schritt seiner Behandlung geschafft.

Dabei wurde die Leber geteilt, mit dem Ziel, dass der vom Tumor befallene rechte Teil nach und nach abstirbt. Der gesunde linke Leberlappen soll dafür wachsen und später bis zu 80 Prozent des ursprünglichen Lebervolumens übernehmen können.

Das Update stammt von seiner Freundin Claudia Pöhlmann, die sich am Sonntagabend mit einer Instagram-Story bei den Fans meldete.

Zu einem gemeinsamen Foto direkt am Krankenhausbett schrieb sie: "Jörg geht es entsprechend gut, aber noch sehr schwach. Jetzt muss der gesunde Teil der Leber wachsen. Bitte habt Verständnis, dass er nicht eure Nachrichten beantworten kann."

Auf dem Bild lächeln beide in die Kamera. Ein Zeichen dafür, dass der Eingriff offenbar gut verlaufen ist.