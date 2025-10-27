Gerissenes Aneurysma! Not-OP bei Ex-Bachelorette Nadine Klein

New York - Sorge um Ex-Bachelorette Nadine Klein (40)! Sie musste wegen eines gerissenen Aneurysmas im Gehirn notoperiert werden.

Nadine Klein meldete sich bei ihren Fans aus dem Krankenhaus. © Montage: IMAGO / Future Image, Screenshot/Instagram/nadine.kln

Laut eigener Aussage ging die 40-Jährige, die aktuell in New York City lebt und an ihrer Schauspielkarriere arbeitet, am Donnerstag zum Arzt. Ursprünglich nur wegen Kopfschmerzen.

Doch dann der Schock: "Die Diagnose war ein gerissenes Aneurysma im Gehirn", schreibt sie auf Instagram.

Am Freitag folgte die Operation. "Dass alles so schnell ging und ich alleine in einem anderen Land war, hat die Situation sehr beängstigend gemacht", erklärt sie weiter.

Die Operation sei aber gut verlaufen. Die gebürtige Münchnerin weiß, "dass ich wohl ein Riesen-Glück im Unglück hatte".