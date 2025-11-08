Nadine Klein meldet sich nach Hirn-OP: "Ich muss das erst mal sacken lassen"

New York - Bei Nadine Klein (40) wurden vor wenigen Wochen drei Aneurysmen entdeckt – eines davon war bereits gerissen. Jetzt meldet sich die Ex-"Bachelorette" mit bewegenden Worten auf Instagram zurück.

Nadine Klein (40) lebt aktuell in New York City und arbeitet an ihrer Schauspielkarriere. © Instagram: nadine.kln

"Ich muss das alles jetzt erst mal sacken lassen und verarbeiten, weil das ging einfach alles so schnell", erklärte sie in ihrer Story.

Den Umständen entsprechend gehe es ihr erstaunlich gut. "Ich bin sogar schon wieder viel zu Fuß unterwegs", erzählte Nadine.

Trotz allem hadert sie noch immer mit der Erkenntnis, dem Tod nur knapp entkommen zu sein. "Man ergibt sich dem Ganzen einfach – du hast gar keine Wahl. Zum Glück ist alles gut gegangen, aber es macht natürlich viel mit mir", so die Influencerin.

Ein Rückblick: Die 40-Jährige, die derzeit in New York City lebt, suchte vor rund zwei Wochen einen Arzt wegen starker Kopfschmerzen auf. Die Diagnose: Ein geplatztes Aneurysma im Gehirn.

"Ich hatte so Nackenschmerzen, aber auch mit einem Schlag so extreme Kopfschmerzen, wie ich sie einfach noch nie in meinem Leben hatte", erinnert sie sich zurück. Einen Tag später folgte die Operation. Der Eingriff sei über einen kleinen Zugang in der Leiste vorgenommen worden.