Nadine Klein meldet sich nach Hirn-OP: "Ich muss das erst mal sacken lassen"
New York - Bei Nadine Klein (40) wurden vor wenigen Wochen drei Aneurysmen entdeckt – eines davon war bereits gerissen. Jetzt meldet sich die Ex-"Bachelorette" mit bewegenden Worten auf Instagram zurück.
"Ich muss das alles jetzt erst mal sacken lassen und verarbeiten, weil das ging einfach alles so schnell", erklärte sie in ihrer Story.
Den Umständen entsprechend gehe es ihr erstaunlich gut. "Ich bin sogar schon wieder viel zu Fuß unterwegs", erzählte Nadine.
Trotz allem hadert sie noch immer mit der Erkenntnis, dem Tod nur knapp entkommen zu sein. "Man ergibt sich dem Ganzen einfach – du hast gar keine Wahl. Zum Glück ist alles gut gegangen, aber es macht natürlich viel mit mir", so die Influencerin.
Ein Rückblick: Die 40-Jährige, die derzeit in New York City lebt, suchte vor rund zwei Wochen einen Arzt wegen starker Kopfschmerzen auf. Die Diagnose: Ein geplatztes Aneurysma im Gehirn.
"Ich hatte so Nackenschmerzen, aber auch mit einem Schlag so extreme Kopfschmerzen, wie ich sie einfach noch nie in meinem Leben hatte", erinnert sie sich zurück. Einen Tag später folgte die Operation. Der Eingriff sei über einen kleinen Zugang in der Leiste vorgenommen worden.
Nadine Klein nimmt sich Zeit für Erholung und Nachsorge
Nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus möchte Nadine vor allem eines: Zur Ruhe kommen und das Vertrauen in ihren eigenen Körper zurückgewinnen. "Ich brauche einfach noch ein paar Tage, versuche es mir aber schönzumachen und den Herbst zu genießen", so die ehemalige "Bachelorette".
Doch bevor Nadine nach Deutschland zurückkehren kann, heißt es für sie noch abwarten. In New York stehen zunächst weitere Nachuntersuchungen an, und auch in Deutschland wird sie sich anschließend noch um Check-ups und Arzttermine kümmern müssen.
Zur Unterstützung sind ihr Partner Tim und eine Freundin aus Deutschland für einige Tage nach New York gekommen.
"Ich lasse mich so schnell auf jeden Fall auch nicht unterbekommen. Und irgendwie muss es ja auch immer weitergehen im Leben", so Nadine.
Titelfoto: Instagram: nadine.kln