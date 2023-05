Er besorgt einen Job, sie kommt einfach nicht: Naddel lässt ihren Multi-Millionär hängen

Hamburg – Was ist da los bei Dieter Bohlens (69) Ex Nadja Abd el Farrag (58) und ihrem Millionär Andreas Ellermann (57)? Bereits seit längerer Zeit greift ihr der Ex von Patricia Blanco (52) in jeglichen Lebenslagen unter die Arme, suchte ihr eine Wohnung und besorgte ihr nun sogar einen Job. Doch Naddel soll einfach nicht gekommen sein und enttäuschte damit viele.