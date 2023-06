Naddel greift nach Trennung von TV-Millionär Patricia Blanco an: "Werde mir Madame vorknöpfen"

Hamburg - Jetzt fliegen die Fetzen! Nach dem Liebesaus von TV-Millionär Andreas Ellermann (57) und Patricia Blanco (51, "Promis unter Palmen") will sich ausgerechnet Nadja Abd el Farrag (58) das Reality-TV-Sternchen vorknöpfen. Dabei war Naddel einer von mehreren Gründen für die Trennung des Paares .

Denn der Hamburger Unternehmer leidet sehr unter dem Liebesaus mit Blanco. Während er sie weiterhin auf seinem Luxus-Anwesen wohnen lässt, zog er in ein Hotel. Doch während er so langsam zurückmöchte, sieht die 51-Jährige keinen Anlass auszuziehen.

"Natürlich habe ich Nadjas Entschuldigung angenommen und stehe weiter zu ihr", erklärte Ellermann der Bild . "Ich bin sehr glücklich, dass sie mir in dieser schweren Zeit beisteht. Sie hat ja selbst schon so einige Trennungen verkraften müssen, kann mir gute Ratschläge geben."

Denn seit einigen Wochen greift Ellermann der Ex von Pop-Titan Dieter Bohlen (69) nicht nur finanziell unter die Arme. Er organisierte ihr eine Wohnung und einen Job in seiner Stiftung gegen Altersarmut.

In Nadja Abd el Farrag (58) hat er nun eine Unterstützerin befunden. © Screenshot/Instagram/andreasellermann

"So geht das nicht!", stellte Naddel klar und sagte Ellermann jegliche Unterstützung zu. "Ich werde für Andreas kämpfen und mir Madame vorknöpfen." Sie bekomme mit, wie sehr der 57 Jahre alte Mann unter der Trennung leide. Dabei sei er ein "so großzügiger Mensch", so die Bohlen-Ex. "Er hat das alles nicht verdient."

Zusätzlich hat Ellermann seiner Ex auch ein großzügiges Angebot unterbreitet, das Blanco aber abgelehnt haben soll. Sie will noch mehr: einen Porsche und eine fette Rolex-Uhr!

Doch bei dem Millionär beißt sie damit auf Granit. "An der bestehenden Vereinbarung wird nicht gerüttelt. Ich bin überhaupt nicht verpflichtet, Patricia etwas zu zahlen", sagte er deutlich. "Ich mache das alles freiwillig, damit sie einen Neustart hat. Dass ich jetzt so enttäuscht werde, kann ich kaum begreifen."

Vielleicht hat ja Naddel mehr Erfolg, wenn sie mit dem TV-Sternchen ein ernstes Wörtchen geredet hat.