Naddel bekommt zweite Chance von ihrem Millionär - und haut einfach ab!

Millionär Andreas Ellermann (57) unterstützt Nadja Abd el Farrag (58) finanziell, besorgte ihr sogar eine Wohnung. Die 58-Jährige enttäuschte ihren Gönner nun aber erneut. © Lenthe-Medien

Naddel sollte bei einem Grillfest in Ellermanns Stiftung in Geesthacht (Schleswig-Holstein) Bedürftige betreuen, Selfies machen und Autogramme schreiben - laut "Bild" ließ Ellermann sie dafür extra einen Tag vorher in einem Hotel einquartieren.

Am Morgen sei die Ex-Freundin von Dieter Bohlen (69) aber plötzlich nicht mehr erreichbar gewesen, sodass der Millionär seinen Fahrer zum Hotel schickte - dort bekam der die Info, dass Naddel mit einem Taxi abgereist sei!

Seitdem fehle von der 58-Jährigen jede Spur, telefonisch sei sie nicht erreichbar. "Wir sind sehr enttäuscht", erklärte Ellermann gegenüber "Bild". Das Grillfest musste letztlich ohne Naddel stattfinden.

Der Millionär weiter: "Noch kennen wir den Grund nicht, warum sie abgereist ist. Sie hätte uns aber wenigstens informieren müssen. Sehr schade, das habe ich nicht verdient!"

Komplett sei der Zug für die gebürtige Hamburgerin aber noch nicht abgefahren: "Sie bekommt jetzt noch eine letzte, dritte Chance. Wenn sie mich dann wieder hängen lässt, ist es vorbei", verdeutlichte Ellermann.