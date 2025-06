Geheimnis um Beerdigung gelüftet: Hier findet "Naddel" (†60) ihre letzte Ruhe

Hamburg - Ihr Leben war geprägt von Auf und Abs - öffentlich, schillernd, oft tragisch. Doch ihr letzter Weg blieb still. Nadja Abd el Farrag (†60) wurde nun beigesetzt.

Nach dem Tod soll Nadjas Leichnam zunächst in einem großen Hamburger Bestattungsunternehmen aufbewahrt worden sein. Es folgte die Überführung nach Ohlsdorf - Hamburgs größte Grünanlage und gleichzeitig größter Parkfriedhof der Welt.

Auf dem Hamburger Friedhof Ohlsdorf soll neben anderen Prominenten nun auch "Naddel" begraben sein. © Georg Wendt/dpa

389 Hektar, 202.000 Grabstätten - darunter circa 580 Promi-Gräber. Auch Altkanzler Helmut Schmidt (†96), Sänger Roger Cicero (†45) oder Schauspieler Jan Fedder (†64) sind dort begraben.

Und auch Nadjas Vater Ibrahim (†56) hat hier seine letzte Ruhe gefunden. "Es war ihr Wunsch, auch hier eines Tages die letzte Ruhe zu finden", so ein Bekannter der Sängerin zu BILD.

Doch wo genau Nadjas Grab liegt, bleibt geheim. Auf Anfrage von TAG24 gab der Friedhof keinerlei Auskunft zum Begräbnis der Ex von Dieter Bohlen (71).

"Naddel" starb am 9. Mai in der Asklepios-Klinik Altona an Organversagen. Bereits seit Jahren kämpfte sie mit Leberzirrhose.