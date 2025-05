"Naddels" (†60) tragisches Ende: Rückblick auf ihr turbulentes Leben

Naddel (†60) und Dieter Bohlen (71) waren in den 90er-Jahren DAS Liebespaar schlechthin und sorgten gemeinsam für jede Menge Gesprächsstoff. (Archivfoto) © Bildmontage: Ove Landgraf, Daniel Bockwoldt/dpa

Mit ihrem Tod am 9. Mai geht eine Ära des deutschen Fernsehens zu Ende. Doch wer war "Naddel" wirklich?

Bekannt wurde Nadja Abd el Farrag in den 90er Jahren an der Seite von Pop-Titan Bohlen. Als Backgroundsängerin für sein Musikprojekt "Blue System" begleitete sie ihn auf Tourneen und in TV-Shows.

Doch es war nicht nur die Musik, die sie ins Rampenlicht rückte - auch ihre langjährige Beziehung mit Bohlen sorgte für Schlagzeilen. Gemeinsam galten sie als DAS Promipaar der Nation, ständig in den Medien und immer wieder Thema in den Klatschspalten.

Auch nach der Trennung im Jahr 2001 blieb Naddel im Gespräch! Sie moderierte das Erotikformat "Peep!" auf RTLZWEI und wagte sich in verschiedene Reality-TV-Formate. Doch der Ruhm hatte seinen Preis: Die Schattenseiten des Rampenlichts ließen nicht lange auf sich warten ...