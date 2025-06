Nächster Schlag für Ex-Fitness-Star Kevin Wolter: "Fast nicht überlebt"

Der Mediziner vermutete einen Leistenbruch. Dennoch riet er seinem prominenten Patienten, ins Krankenhaus zu fahren. Im eigenen Bekanntenkreis hatte der Arzt in der Vergangenheit offenbar einen ähnlichen Fall erlebt. "Mein Kollege ist an sowas gestorben", wurde er von Wolter in dem Gespräch zitiert.

Nach erfolgreich überstandener OP zeigte sich Kevin Wolter auf Instagram in Siegerpose. © Screenshot/Instagram/wolterkevin

In der Klinik zeigte ein CT später, wie ernst die Lage wirklich war: Zwar war tatsächlich ein kleiner Leistenbruch zu sehen - doch in diesem hatte sich zusätzlich der Darm eingeklemmt. Die daraus resultierende Entzündung breitete sich am Ende bis in die Hoden aus.

"Hätte ich ein, zwei Tage gewartet, hätte ich’s vielleicht nicht überlebt", erinnerte sich Wolter. Weil Antibiotika nicht halfen, folgte am Tag darauf gleich die OP, bei der dem Kraftsportler Teile des Darms entfernt wurden.

Doch auch nach dem Eingriff klagte Wolter weiter über starke Schmerzen, hatte zudem viel Blut im Stuhl.

"Das wollte einfach nicht aufhören", so der einst millionenschwere Unternehmer. Erst nach einer weiteren Operation stellte sich langsam Besserung ein. Die OP erinnere ihn heute daran, künftig nicht mehr so lange damit zu warten, sein Leben in die Hand zu nehmen. "Mein Körper hat's mir gezeigt."

Ende Februar machte Kevin Wolter öffentlich, sein gesamtes Vermögen bei riskanten und teils wohl auch zwielichtigen Immobilien- und Kryptoprojekten verloren zu haben. Zuletzt war der 37-Jährige wohnungslos und schlief bei Freunden.