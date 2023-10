"Naked Attraction" mit Julian F.M. Stoeckel: "Die Staffel wird auf jeden Fall divers"

Julian F. M. Stoeckel moderiert die Nackt-Dating-show "Naked Attraction" bei Discovery+. Im Interview sprach er über die Faszination des Formats und Kandidaten.

Von Denis Zielke

Berlin - Jetzt fallen wieder die Hüllen! Die Nackt-Dating-Show "Naked Attraction" kehrt ab dem 5. Oktober zurück. Moderiert wird die Neuauflage auf Discovery+ von Gesamtkunstwerk Julian F. M. Stoeckel (36). Im Interview mit TAG24 plauderte der extravagante Dschungel-Star und Modedesigner über das TV-Format.

Bei RTLzwei zog die Nackt-Dating-Show "Naked Atrraction" die Zuschauer drei Staffeln lang in ihren Bann. Nun geht es auf Discovery+ mit Julian F. M. Stoeckel (36) als Modertor weiter. © discovery+/dpa TAG24: Waschbär- oder Waschbrettbauch: Wie divers wird in Zeiten von Body Positivity die neue Staffel von "Naked Attraction?" Julian F. M. Stoeckel: (lacht) Die Staffel wird auf jeden Fall divers. Ich muss nur sagen, dass ich ein bisschen zwiegespalten bei dem Thema Body Positivity bin. Ich finde es nicht schlimm, dass super schlanke Models auf den Fashion Weeks auf dem Laufsteg laufen. Die Leute sagen: Das ist nicht das Abbild der Gesellschaft. Ich will gar nicht, dass Models laufen, die so aussehen wie meine Nachbarin, sondern ich möchte extrem schöne Leute sehen. Ich sehe mir lieber Waschbrettbäuche als Waschbärbäuche an. Promis & Stars "Tagesschau"-Sprecher meldet sich nach Torten-Attacke bei seinen Fans Wir haben eine große Vielfalt an Kandidaten haben. Wir haben extrem trainierte und extrem tätowierte Männer. Wir haben Männer mit riesigen Penissen, mit kleinen Penissen und mit Mikropenissen. Frauen mit riesigen Brüsten und mit kleinen Brüsten. Wir haben Transgender und Best Ager Kandidaten. Und Schönheit liegt sowieso im Auge des Betrachters. TAG24: Was ist das Spannende daran, sich TV-Nackedeis anzugucken? Julian F. M. Stoeckel: Ich glaube, das Spannende ist erstmal, dass wir mit dem unteren Bau des Körpers beginnen, dann zum Mittelteil, zum Oberkörper, zum Gesicht und am Ende zur Stimme gehen. Wir sind so erzogen worden, dass wir in der Welt Menschen erstmal angezogen sehen. Dennoch ist es bei attraktiven Menschen so, dass man sich oft fragt: Wie sieht der wohl nackt aus? Bei "Naked Attraction" bist du als Zuschauer eine Art Voyeur.

Julian F. M. Stoeckel: "Die Stimme ist im Grunde das Faszinierendste an einer Person"

Modedesigner Julian F. M. Stoeckel (36) ist seit sieben Jahren liiert. © Roberto Pfeil/dpa TAG24: Wenn du Kandidat in der Datingshow wärst: Was wäre dein Ausschlusskriterium?

Julian F. M. Stoeckel: Ich muss gestehen, als ich jünger war, habe ich wahnsinnig darauf geachtet, dass mein Gegenüber einen schönen Körper hat. Ich war sehr auf Schönheit fixiert. Jetzt zählt bei mir eigentlich immer das Gesamtpaket. Ich muss den Menschen körperlich anziehend finden, aber ihn auch "riechen können" – einer meiner Lieblingssätze. TAG24: Das Bewertungs-Kriterium ist zunächst der hüllenlose Körper: Wie soll im Anschluss an die nackten Tatsachen der Eisbrecher aussehen, um sich richtig kennenzulernen? Promis & Stars Joy Denalane und Max Herre starten in neue Lebensphase Julian F. M. Stoeckel: Ich glaube, der Eisbrecher ist die letzte Runde, wenn der Kandidat das Gesicht sieht. In diesem Moment wird im Kopf ein Zusammenschluss gebaut zwischen dem Körper, den ich gesehen habe, und dem Gesicht, das mich anzieht. In der letzten Runde müssen die Finalisten sprechen. Die Stimme ist im Grunde genommen das Faszinierendste an einer Person, denn die Stimme ist Sinn und Klangbild der Seele. TAG24: Bei "Naked Attraction" steht ganz klar der Körper im Fokus: Worauf achtest du im echten Leben zuerst? Julian F. M. Stoeckel: Für mich ist es so, dass ich ungepflegte Hände schrecklich finde. Ich liebe schöne Augen und schöne Lippen. Wenn jemand so schmallippig ist, dann finde ich das ganz gruselig. Ich bin aber auch inzwischen in einem Alter angekommen, in dem ich darauf achte, wie sehr mich jemand charakterlich abholt.

Darum musste Julian F. M. Stoeckel bei "Naked Attraction" weinen