Berlins längster Stollen: Natascha Ochsenknecht eröffnet Wintermarkt am Humboldt Forum

Berlin - Naschen mit Natascha Ochsenknecht (61)! Zusammen mit ihrer Mutter Bärbel Wierichs schneidet die TV-Ikone auf dem Wintermarkt im Humboldt Forum Berlins längsten Stollen an.

Natascha Ochsenknecht (61) backte früher Stollen nach altem Familienrezept. © Peter Kneffel/dpa

Der Anschnitt markiert den Auftakt des Wintermarkts am 24. November und findet um 12 Uhr statt, wie die zuständige PR-Agentur am Dienstag mitteilte.

Gebacken wurde der 30 Meter lange Stollen von der traditionsreichen Familienbäckerei Rösler, der ältesten Bäckerei der Hauptstadt.

Der Stollen, gefertigt nach klassischem Rezept aus mehr als 50 Kilogramm Mehl und jeweils rund sechs Kilogramm Rosinen, Orangeat sowie Zitronat, soll an die Handwerkstradition Berlins erinnern.

"Schon als Kind habe ich Stollen geliebt", schwärmte Ochsenknecht. Früher habe sie oft welchen selbst gebacken - und zwar nach altem Familienrezept, setzte sie hinterher.